أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بلاده تعتبر أي إجراءات أحادية الجانب تتخذها واشنطن ضد الدول التي تدعم إيران غير قانونية.

وقال جيان في مؤتمر صحفي، معلقًا على تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن زيادة الضغط على الدول الداعمة لإيران: "أود أن أؤكد مجددًا أن الصين تعارض العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا أساس لها في القانون الدولي والتي لم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: إن "بكين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية وتسوية القضايا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية". مشددًا على أن العقوبات والضغوط العسكرية "لا تسهم في حل المشاكل، بل تزيد من حدة التوترات".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن التصعيد "لا يخدم مصالح أي من الجانبين".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء عملية اقتصادية ضد إيران، زاعمًا أن إيران وقعت بموجبها في "عزلة ذات نطاق غير مسبوق"، ودعا ترامب الحلفاء للانضمام إلى واشنطن.

وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي دعم لإيران، قائلًا إنها ستواجه "عواقب اقتصادية هائلة".

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس بأنه سيتم تنسيق "العزلة الاقتصادية" على إيران، مشددًا على أنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع طهران فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضدها.

وزعم بيسنت في تصريحاته أن الإجراءات ستحدّ من قدرة إيران على اتخاذ إجراءات عبر "وكلاء".

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