المقال التالي صفعة لعيسى ورجي: شيباني باقٍ في بيروت
إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:09 |إعلام العدو عن مسؤول أميركي سابق في مجلس الأمن القومي: غياب هدف سياسي واضح أدى إلى سوء إدارة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
09:08 |إعلام العدو عن مسؤول أميركي سابق في مجلس الأمن القومي: التحذيرات التي سبقت الحرب تحققت إلى حد كبير
09:07 |إعلام العدو: بعد 6 أشهر من تعهد ترامب بإنهاء الحرب خلال أسابيع لا تزال الحرب مستمرة وبعد انتهاء المفاوضات انتقلت واشنطن إلى استراتيجية العقوبات والحصار بهدف إسقاط النظام الإيراني
09:06 |إعلام العدو: نتنياهو ومسؤولون في الإدارة الأميركية أقنعوا ترامب بأن إيران تمر بأضعف مرحلة لها منذ عقود وأن الحرب تمثل فرصة لتدمير برنامجها النووي وإسقاط النظام
09:05 |إعلام العدو: قبل بدء الحرب على إيران حذّرت رئيسة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد وكبار قادة الجيش ترامب من مخاطر الهجوم.. خسائر بشرية.. استنزاف الذخائر وإغلاق مضيق هرمز وصعود نظام إيراني أكثر تشددًا
09:03 |"معاريف" العبرية: الإيرانيون قد يحاولون قبيل انتخابات التجديد النصفي في أميركا القيام بخطوة من شأنها جرّ القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة إلى قتالٍ عنيف
09:02 |"معاريف" العبرية: التحرك الأميركي الحالي يُشكل جبهة ضد الصين ومن المشكوك فيه ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المؤسسات المالية الصينية
09:01 |"معاريف" العبرية: الإيرانيون على قدر كبير من التطور وهم يدركون بفضل احتياطياتهم من الموارد الطبيعية كيفية تجاوز الهيمنة الأميركية
08:43 |شركة كبلر لتتبع السفن: ناقلة غاز ضخمة واحدة دخلت المضيق قادمة من خليج عُمان أمس الاثنين مقارنة بست سفن من شتى الأنواع يوم الأحد
07:36 |"فايننشال تايمز"عن غوتيريش: ما حدث مؤخرًا يوضح أن قدرة القوى العظمى على فرض إرادتها أو قوتها أصبحت محدودة
07:35 |"فايننشال تايمز" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: حان الوقت لتدرك القوى العظمى حدود قوتها
07:34 |الجيش الباكستاني: مباحثات قائد الجيش في إيران ركزت على سبل منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز
06:19 |رويترز عن وزير الداخلية الباكستاني: الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية
06:16 |رويترز عن وزير الداخلية الباكستاني: نبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد لتسوية الصراع
06:04 |وزير الحرب الأميركي: في حال فشلت الحرب الاقتصادية سيتم استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران مجددًا
05:59 |هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: صاروخ أصاب غرفة المحركات في ناقلة نفط على بعد 9 أميال بحرية شمال شرق سلطنة عمان ما أدى إلى تعطيلها