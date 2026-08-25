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لبنان

الأمين العام لحزب الله يتحدّث الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف
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لبنان

الأمين العام لحزب الله يتحدّث الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف

2026-08-25 10:07
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بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
صدق الله العلي العظيم

إحتفالًا بولادة سيد الأكوان وخاتم الأنبياء
الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله (ص)
وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)
ولمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية

نتشرف بدعوتكم لحضور المهرجان النبوي المركزي

                 رسول الأحرار

الذي سيقام للمناسبة العظيمة والذي يتحدث فيه 
سماحة الأمين العام لحزب الله العلامة
الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه)

الزمان: الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٦؛ الساعة ٨:٣٠ مساءً.
المكان: باحة عاشوراء، بيروت- الضاحية الجنوبية.

                       حزب الله

ملاحظة: يتخلل المهرجان باقة من الأناشيد للمنشد علي العطار وفرقته الإنشادية.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم
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