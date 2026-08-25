كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي همّ نتنياهو الانتخابي: عوفر فينتر وغلعاد إردان

لبنان

اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن
🎧 إستمع للمقال
لبنان

اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن

2026-08-25 10:24
106

تقدم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بـ"أسمى التهاني والتبريكات من اللبنانيين عمومًا، والمسلمين على وجه الخصوص، في جميع أنحاء العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، مستلهمًا من هذه المناسبة المباركة قيم الرحمة والعدل والكرامة والوحدة".

ورأى الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، أنّ "ذكرى المولد النبوي ليست مناسبة دينية عابرة، بل محطة للتأكيد على الرسالة التي جمعت الناس حول قيم الأخوّة والعدالة ونصرة المظلوم، وعلى ضرورة تحويل الوحدة الإسلامية من شعار إلى ممارسة ومسؤولية في مواجهة الفتن والانقسامات ومشاريع التفتيت التي تستهدف شعوبنا ومجتمعاتنا".

وأكد أن "وحدة المسلمين هي مصدر قوة للأمة، ووحدة اللبنانيين هي صمّام أمان الوطن، وأن مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية تتطلب تعزيز التضامن بين أبناء الشعب الواحد، بعيدًا عن التحريض المذهبي والطائفي وكل خطاب يسعى إلى تقسيم اللبنانيين".

كما جدد الاتحاد بهذه المناسبة التزامه "الدفاع عن العمال والمستخدمين وأصحاب الدخل المحدود، والوقوف إلى جانب حقوقهم الاجتماعية والمعيشية، انطلاقًا من أن كرامة الإنسان وحقه في العمل والعيش الكريم هما من صميم القيم التي حملتها الرسالة المحمدية".

وإذ حيّا "كل القوى النقابية والعمالية التي تتمسك بالوحدة والتضامن"، أكد أن "الحركة النقابية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتوحيد صفوفها دفاعًا عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين والمنتجين، وعن العدالة الاجتماعية والاقتصادية".

وفي أسبوع الوحدة الإسلامية، دعا الاتحاد إلى "جعل هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد على الوحدة والأخوّة والتضامن، والتمسك بمصالح الأمة وشعوبها وحقوقها، والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والتبعية والعدوان".

واختتم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيانه بالآتي: "رحم الله من جمعنا على كلمة سواء، ورحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته، وأعاد هذه الذكرى المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والعزة والكرامة".

الكلمات المفتاحية
لبنان المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
المفتي قبلان: لعبة القتل السياسي مكشوفة.. من يتنكر للتضحيات الوطنية يتنكر للبنان
المفتي قبلان: لعبة القتل السياسي مكشوفة.. من يتنكر للتضحيات الوطنية يتنكر للبنان
لبنان منذ 21 دقيقة
بيرم: الحبر الذي يأتي مع المحتل سيتبدد مع المحتل
بيرم: الحبر الذي يأتي مع المحتل سيتبدد مع المحتل
لبنان منذ 21 دقيقة
الخطيب يدعو الأمة للخروج من حالتها وبناء تحالفات تعيد رسم السياسات والخرائط
الخطيب يدعو الأمة للخروج من حالتها وبناء تحالفات تعيد رسم السياسات والخرائط
لبنان منذ ساعة
اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن
اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المفتي قبلان: لعبة القتل السياسي مكشوفة.. من يتنكر للتضحيات الوطنية يتنكر للبنان
المفتي قبلان: لعبة القتل السياسي مكشوفة.. من يتنكر للتضحيات الوطنية يتنكر للبنان
لبنان منذ 21 دقيقة
"على حبّ محمد (ص)".. فعاليات للهئيات النسائية في بيروت تعزّز التكافل والقيم المحمدية
خاص العهد منذ 32 دقيقة
الخطيب يدعو الأمة للخروج من حالتها وبناء تحالفات تعيد رسم السياسات والخرائط
الخطيب يدعو الأمة للخروج من حالتها وبناء تحالفات تعيد رسم السياسات والخرائط
لبنان منذ ساعة
اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن
اتحاد الوفاء: المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية محطة لتعزيز الوحدة والتضامن
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة