تقدم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بـ"أسمى التهاني والتبريكات من اللبنانيين عمومًا، والمسلمين على وجه الخصوص، في جميع أنحاء العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، مستلهمًا من هذه المناسبة المباركة قيم الرحمة والعدل والكرامة والوحدة".

ورأى الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، أنّ "ذكرى المولد النبوي ليست مناسبة دينية عابرة، بل محطة للتأكيد على الرسالة التي جمعت الناس حول قيم الأخوّة والعدالة ونصرة المظلوم، وعلى ضرورة تحويل الوحدة الإسلامية من شعار إلى ممارسة ومسؤولية في مواجهة الفتن والانقسامات ومشاريع التفتيت التي تستهدف شعوبنا ومجتمعاتنا".

وأكد أن "وحدة المسلمين هي مصدر قوة للأمة، ووحدة اللبنانيين هي صمّام أمان الوطن، وأن مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية تتطلب تعزيز التضامن بين أبناء الشعب الواحد، بعيدًا عن التحريض المذهبي والطائفي وكل خطاب يسعى إلى تقسيم اللبنانيين".

كما جدد الاتحاد بهذه المناسبة التزامه "الدفاع عن العمال والمستخدمين وأصحاب الدخل المحدود، والوقوف إلى جانب حقوقهم الاجتماعية والمعيشية، انطلاقًا من أن كرامة الإنسان وحقه في العمل والعيش الكريم هما من صميم القيم التي حملتها الرسالة المحمدية".

وإذ حيّا "كل القوى النقابية والعمالية التي تتمسك بالوحدة والتضامن"، أكد أن "الحركة النقابية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتوحيد صفوفها دفاعًا عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين والمنتجين، وعن العدالة الاجتماعية والاقتصادية".

وفي أسبوع الوحدة الإسلامية، دعا الاتحاد إلى "جعل هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد على الوحدة والأخوّة والتضامن، والتمسك بمصالح الأمة وشعوبها وحقوقها، والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والتبعية والعدوان".

واختتم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيانه بالآتي: "رحم الله من جمعنا على كلمة سواء، ورحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته، وأعاد هذه الذكرى المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والعزة والكرامة".

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