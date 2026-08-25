تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (25 آب/أغسطس 2026)، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ320 على التوالي، بمزيد من الاعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وشهدت ساعات فجر اليوم الثلاثاء سلسلة انتهاكات جديدة للهدنة، شملت إطلاق النار من الآليات والزوارق الحربية، والقصف المدفعي وإطلاق قنابل الإنارة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، فيما ارتقى شهيدان متأثرين بإصابتهما في وقتٍ سابق.

كما أفاد مراسل موقع العهد الإخباري، في قطاع غزة، باستشهاد الفلسطيني جمال سليمان مرجان، صباح اليوم متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام في غارة "إسرائيلية" على حي الأمل غربي مدينة خان يونس، في جنوب القطاع. كما استشهاد الفلسطيني رزق أبو شحمة متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف للعدو "الإسرائيلي" استهدف أمس غربي مدينة خان يونس.

كذلك أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين اثنين، بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مدينة حمد شمالي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الدبابات "الإسرائيلية"، صباح اليوم، بكثافة خيام النازحين شرق مدينة حمد، فيما أصابت النيران عددًا من أبراج المدينة. وامتد إطلاق النار "الإسرائيلي" إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار شمال غربي مدينة خان يونس، في وقت استهدفت فيه قنابل الإنارة المنطقة الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة. وطال القصف المدفعي "الإسرائيلي" شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار شمال غربي مدينة غزة.

إلى ذلك؛ انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار أسفرتـ يوم أمس، عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم شهيدان متأثران بجراحهما، إلى جانب إصابة عدد من المدنيين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,288 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,290، وانتشلوا 813 جثة من تحت الردم.

كما سجلت الإحصائية التراكمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,422 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,401 إصابة.

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