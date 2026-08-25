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إيران

باكستان: لقاءاتنا في إيران إيجابية للغاية وهناك تقدّم ملحوظ
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إيران

باكستان: لقاءاتنا في إيران إيجابية للغاية وهناك تقدّم ملحوظ

2026-08-25 11:20
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قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي الذي رافق قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن "اجتماعاتنا في طهران كانت إيجابية وبنّاءة للغاية"، آملًا أن تمهّد هذه الجهود الطريق لإرساء سلام مستدام في المنطقة.

وكتب نقوي علی حسابه على منصة "إكس": لقد أجريت، برفقة المشير عاصم منير"، لقاءً إيجابيًا وبنّاءً للغاية مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأضاف إن "المحاور الرئيسية ركّزت على الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، والتوترات في الشرق الأوسط، والمسارات المستقبلية"، وتابع "الرئيس الإيراني شارك بصراحة آراء بلاده ومخاوفها وأجرينا تبادلا بناءً للغاية لوجهات النظر حول القضايا ذات الصلة".

نقوي أشار الى تحقيق تقدم ملحوظ، موضحًا أن الاجتماع انتهى بنتيجة إيجابية للغاية.

یذکر أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان أکد خلال اللقاء مع المشير عاصم منير ضرورة التزام أميركا بتعهّداتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا للقانون والمعايير الدولية، وشدد على أن على أميركا تصحيح لهجتها ونهجها في تعاملاتها مع إيران، لأن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الاجراءات التنفيذية.

کما قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف خلال اللقاء مع قائد الجيش الباكستاني: "نتابع تنفيذ شروط مذكرة التفاهم، وعلى الولايات المتحدة الالتزام بتعهداتها بموجب المذكرة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان إيران
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