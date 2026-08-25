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عربي ودولي

الصين: التعاون مع إيران يجب أّلا يواجه عراقيل
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عربي ودولي

الصين: التعاون مع إيران يجب أّلا يواجه عراقيل

2026-08-25 12:19
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قال المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية لين جيان اليوم الثلاثاء، ‌ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة ​بإيران، إن تعاون بكين ​مع إيران يتم في ⁠إطار القانون الدولي ​ولا ينبغي التدخل فيه أو ​عرقلته.

وفي مؤتمر صحافي اليوم، أشار الى أن بلاده تراقب ​التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير ‌اللازمة ⁠لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.


يأتي موقف الصين هذا ردًا على ما أعلنه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم أمس، عن إطلاق ما أسماه عملية "المنبوذ اقتصاديًا" لفرض عقوبات ضخمة ضد إيران، و"أي دولة تدعمها".

كما قال بيسنت، في مؤتمر صحفي لوزارة الخزانة: "أطلقت وزارة الخزانة الأميركية عملية "المنبوذ اقتصاديًا"، وهي حملة غير مسبوقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن يدعمها... نحن نشن هجومًا اقتصاديًا على العلاقات المالية الإيرانية في العالم". 

كذلك أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "يجري اتصالاتٍ هاتفية مع قادة العالم، مُطالبًا إياهم، تحديدًا، بوقف تعاملاتهم مع إيران".

كما أعلن بيسنت فرض عقوبات على أكثر من 60 كيانًا وفردًا وسفينة "على صلة" بإيران، فيما ردّت طهران بفرض عقوبات على 45 ناقلة نفط وسفينة تجارية على علاقة بالولايات المتحدة الأميركية، وحظرت عليها العبور في مضيق هرمز.

 

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