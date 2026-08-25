اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في كفر عقب.

قوات الاحتلال انتشرت في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

ويشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، وصرح بأن سلطات الاحتلال بدأت "عملية لإخلاء المبنى"، زاعما أنه "لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل".

قوات الاحتلال احتجزت 40 موظفا وجميع المتواجدين في معهد قلنديا وتخضعهم لتحقيقات.كما وزعت قوات الاحتلال إخطارات على عدد من منازل المواطنين والمنشآت قرب جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة كفر عقب، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.

وفي كفر عقب، أخلت قوات الاحتلال مجمع معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لـ"الأونروا"، وبدأت إجراءات هدم منشآته، في خطوة تأتي ضمن إجراءات متواصلة تستهدف منشآت الوكالة في القدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام العدو قد أفادت بأن قوات الاحتلال ستبدأ، اليوم، عملية هدم مبنى تابع للأونروا في القدس.ويضم المجمع منشآت تعليمية ومهنية وصحية.

"الأونروا" حذرت في وقت سابق من مخطط "إسرائيلي" يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذ المخطط يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.

ويتزامن اقتحام قلنديا وكفر عقب مع استمرار الإجراءات "الإسرائيلية" ضد المخيم ومحيطه، بعد عملية عسكرية واسعة شهدها المخيم في وقت سابق من الشهر، خلفت أضرارًا واسعة واعتقالات وهدم منشآت ومنازل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد الاحتلال ضد وكالة الأونروا ومؤسساتها في محافظة القدس المحتلة، في ظل مساعٍ "إسرائيلية" متواصلة لإنهاء عمل الوكالة وفرض قيود على نشاطها، رغم تفويضها الأممي بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

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