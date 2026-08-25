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"على حبّ محمد (ص)".. فعاليات للهئيات النسائية في بيروت تعزّز التكافل والقيم المحمدية

2026-08-25 13:24
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في رحاب ذكرى ولادة النبي محمد (ص)، تتجدد معاني المحبة والاقتداء بسيرته وقيمه، وتتخذ هذه المناسبة في منطقة بيروت هذا العام بعدًا يتجاوز الإحياء التقليدي، لتلامس واقع الناس وحاجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وانطلاقًا من ذلك، جاءت فعاليات الهيئات النسائية في حزب الله في بيروت تحت عنوان "على حبّ محمد (ص)"، حاملةً معها روح التكافل والعطاء، في صورة تعبر عن القيم المحمدية وتترجمها إلى مبادرات ومواقف حاضرة في المجتمع.

تقول المسؤولة الإعلامية للهيئات النسائية في حزب الله في منطقة بيروت بتول كرنيب إن الهيئات النسائية تحرص على إحياء المناسبات بكل تفاصيلها وعلى أكمل وجه، ومن بينها يوم ولادة النبي محمد (ص)، خاصة وسط الظروف التي يمر بها لبنان. وانطلاقًا من هنا، حاولت الفعاليات هذا العام أن تكون ملامسة لحاجات الناس وأولوياتهم، ولا سيما حاجات بيئة المقاومة، بحيث لا يقتصر إحياء المناسبة على الجانب الاحتفالي، بل يتخذ طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا يعبّر عن قيم المناسبة.

بحسب كرنيب، فقد تمحورت فعاليات "على حب محمد (ص)" هذا العام حول مجموعة من المبادرات التي تقوم على المشاركة والتكافل، فكانت حملة "مما تحبون" التي فتحت باب التبرع والمشاركة أمام الجميع، حيث يتشارك الناس في تقديم ما يستطيعون، سواء من خلال التبرعات المادية أو العينية، من ملابس وأجهزة وأدوات منزلية ومؤن وغيرها، بما يساهم في تلبية احتياجات العائلات وتعزيز روح التكافل والتعاون فيما بينها.

كما أطلقت الهيئات حملة "مداد الصمود" لفتح باب التبرعات بهدف تأمين بدل الأقساط المدرسية للعائلات العزيزة، إلى جانب تأمين مستلزمات القرطاسية والمحفظة المدرسية وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعام الدراسي، انطلاقًا من أن العلم أساسي جدًا، وهو سلاح ضروري في مواجهة العدو، ولذلك كان دعم التعليم وتأمين مستلزماته جزءًا من هذه الفعاليات ومن المسؤولية التي تحملها الهيئات تجاه العائلات والمجتمع.

وفي السياق نفسه، قامت مجموعات "طوبى" الشبابية بمبادرة مكتبة الإعارة، التي أتاحت تبادل الكتب والقرطاسية والاستفادة منها، بما يسهّل على العائلات تأمين ما تحتاج إليه.

ولن تقتصر الفعاليات على المبادرات الاجتماعية والتربوية، بل ستشمل أيضًا الخدمة المسجدية والمسابقات الثقافية، ومن بينها مسابقة حفظ سورة محمد، إلى جانب الإحياءات التي ستقام في الأحياء والمجمعات، وإقامة المحافل القرآنية، تأكيدًا على أهمية القرآن الكريم وتعزيز حضوره، وربط إحياء مناسبة ولادة النبي محمد (ص) بالقرآن والقيم التي جاء بها، وبالمسؤولية الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية
المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية الهيئات النسائية في حزب الله ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
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