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فلسطين

الصحة الفلسطينية: 73,431 شهيدًا و174,437 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة
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فلسطين

الصحة الفلسطينية: 73,431 شهيدًا و174,437 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

2026-08-25 13:40
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بإصاباتهما، وشهيد واحد جرى انتشال جثمانه.

وبيّنت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع إلى "1296 شهيدًا فيما ارتفع عدد المصابين إلى 4296 مصابًا"، إضافة إلى انتشال "814 جثمانًا".

وبناء على الإحصائية التراكمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى "73,431 شهيدًا و174,437 مصابًا".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها وجود عدد غير محدد من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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