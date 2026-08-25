شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، حملة اقتحامات دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال العديد من الفلسطينيين بينهم صحافي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم، وداهمت عدة منازل في شارع الأرصاد، واعتقلت المواطنين عبد الله ملونه، ومجاهد دروزة، وغسان مقبول.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلقموس شرق المدينة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات فيها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرية برطعة جنوب غرب جنين وبلدة السيلة الحارثية غربها.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن القوات اعتقلت الشاب نور السويطي أثناء مروره على طريق الجامعة العربية -الأميركية جنوب مدينة جنين.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دار صلاح شرق المدينة، وداهمت منزل المحامي عز الدين المنسي، واعتقلته ونجله يوسف، وهما يحملان "الهوية الزرقاء" (الإسرائيلية).

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي ثائر الفاخوري من سكان الخليل، عقب اعتراض مركبته قرب دوار بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وكفر مالك وقرية دير جرير، وداهمت عددًا من المنازل، فيما أغلقت محال تجارية خلال اقتحام دير دبوان واعتقلت شابًا.

وأما في الخليل، فقد اقتحمت قوات بلدة بيت أمر الواقعة في شمال المحافظة، أعقب ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين من أبناء البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز.

وفي السياق، نصبت القوات حاجزًا خلال اقتحام منطقة شارع الملك فيصل في مدينة الخليل.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق وسط المدينة وحي النقار، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات عند نفق بلدة حبلة جنوب المدينة.

واعتقلت القوات الشاب محمد شاهر نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة، كما داهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة عتيل شمال المدينة.

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