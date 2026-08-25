استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وخلال اللقاء، أكد رضائي أنه لن يكون للولايات المتحدة مكان في مستقبل المنطقة.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن أمريكا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة، مُبيّنًا أن دول المنطقة هي التي ستقرر بنفسها مستقبلها، وشدد على ضرورة حسم وضع الجماعات المناهضة لإيران والمتمركزة على الحدود بين البلدين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في معرض حديثه عن القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران والعراق، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونقل تحيات المسؤولين العراقيين إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، مستذكرًا الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

كما أكد زيدان أهمية التعاون الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين.

وفي بيان رسمي صادر عن الاجتماع، استعرض الجانبان في اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلديْن وسُبل تفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية المشتركة.

كذلك أكد اللقاء أهمية تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يضمن ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

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