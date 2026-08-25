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نائب عراقي: استهداف الحشد الشعبي في الموصل خرق للسيادة العراقية وعلى الحكومة التحرك

2026-08-25 18:10
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قال عضو مجلس النواب العراقي، قصي عباس الشبكي، إن العدوان الصهيوني والأمريكي والسعودي على مواقع الحشد الشعبي في الموصل والعراق جاء مفاجئًا، رغم انفتاح رئيس الوزراء على دول الجوار والمحيط العربي والإقليمي، ومن بينها السعودية.

وأضاف الشبكي أن استهداف المنطقة كان مبيتًا، ويشكل خرقًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن الادعاءات بشأن انطلاق الصواريخ من هذه المواقع لا تستند إلى الحقيقة، نظرًا لبعد المسافة، وعدم امتلاك الحشد الشعبي، قدرات من هذا النوع.

وبيّن أن معظم الاستهدافات تركزت على اللواء 30 دون بقية تشكيلات الحشد، عازيًا ذلك إلى أهمية المنطقة، ومحذرًا من وجود جهات تسعى إلى تشويه الحقائق وإعادة الأوضاع إلى ما قبل مرحلة تحرير المناطق من تنظيم "داعش".

وأشار إلى وجود أطماع لبعض الجهات في المنطقة، ولاسيما من كانت تفرض سيطرتها عليها قبل ظهور "داعش".

وطالب الشبكي الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف واضح تجاه الاستهدافات المتكررة، مؤكدًا ضرورة حماية سهل نينوى، بوصفه منطقة تضم مكونات وأقليات عراقية متعددة.

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الحشد الشعبي
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