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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

قاليباف: أميركا ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هُزمت عسكريًا وسياسيًا
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إيران

قاليباف: أميركا ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هُزمت عسكريًا وسياسيًا

2026-08-25 22:41
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية ستهزم في الحرب الاقتصادية التي تشنها ضد إيران، كما هُزمت سابقًا في الحربين العسكرية والسياسية.

جاء ذلك خلال استقبال قاليباف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الذي يزور طهران، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار قاليباف إلى أن الولايات المتحدة "شنّت الحرب على إيران بنية إسقاط الجمهورية الإسلامية وبسط هيمنتها على غرب آسيا والعالم الإسلامي"، مضيفًا: "لكن ببركة دماء الشهداء، وبهمة الشعب الإيراني الباسل، وبجهود جبهة المقاومة، هُزموا بشكل واضح، وأقرّت بذلك كل دول العالم".

وأكد أن "أميركا، كما هُزمت في الحرب العسكرية والسياسية، ستهزم أيضًا في الحرب الاقتصادية".

ولفت قاليباف إلى أن "نظامًا إقليميًا جديدًا آخذ في التكوين"، معتبرًا أن "الظروف بالنسبة لإيران والعراق حساسة وتاريخية".

وفي هذا السياق، قال إن "خروج قوات التحالف الأميركي من العراق يُعد إنجازًا تاريخيًا للحكومة والشعب العراقي"، معربًا عن أمله في "أن يتحقق هذا الخروج بشكل كامل من برّ العراق وجوّه".

كما أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن "مخطط الكيان الصهيوني هو جرّ الحرب إلى دول المنطقة الأخرى"، مضيفًا: "لو نجح الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد إيران، لكان انتقل إلى الدول الأخرى".

ودعا قاليباف الدول الإسلامية إلى "وضع الخلافات الجانبية جانبًا"، مشيرًا إلى أنه "كما رأى الجميع في حرب غزة، كان كل الشيعة إلى جانب شعب غزة".

وأضاف مستشهدًا بموقف الشهيد قاسم سليماني: "ليس الشيعة والسنة إخوة فقط، بل نحن نضحي بأرواحنا من أجل أهل السنة أيضًا".

وختم قاليباف بالتأكيد على أن "لا شك لدينا في أن إيران والعراق يمكنهما أن يلعبا دورًا محوريًا في النظام الإقليمي، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي".

الكلمات المفتاحية
العراق الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف
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