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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-26 06:01
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08:14 |
"رويترز" عن بيانات "كبلر" لتتبع السفن: ناقلتان تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار خرجت من المضيق بينما دخلت الممر المائي ناقلتان فارغتان
08:13 |
"رويترز": البيانات الأولية تفيد بأن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس وهو رقم لم يتغير كثيرًا عن اليوم السابق لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة
08:11 |
"رويترز": حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط العشرة أيام
07:49 |
أكسيوس عن مسؤول أميركي: روبيو عرض على عدد من نظرائه الخطوط العريضة لسياسة إدارة ترمب تجاه إيران
07:48 |
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا هاجمت إيران أولًا
07:36 |
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: روبيو أوضح لعدد من نظرائه بأن واشنطن لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق
07:05 |
وزير الحرب الأميركي الأسبق ليون بانيتا: إيران تواصل إغلاق مضيق هرمز ما يفرض ضغطًا اقتصاديًا على الولايات المتحدة
06:58 |
وزارة الخزانة الأميركية: يجب مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني
06:58 |
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليًا
06:03 |
"أن بي سي نيوز" الأميركية: 4 مصادر أكدت إن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارًا بالمواقع الاستخبارية الأميركية ومعدات المراقبة في المنطقة
06:02 |
"أن بي سي نيوز" الأميركية: إيران ألحقت أضرارًا بمليارات الدولارات بمواقع استخباراتية أميركية
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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