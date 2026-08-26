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إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
08:14 |"رويترز" عن بيانات "كبلر" لتتبع السفن: ناقلتان تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار خرجت من المضيق بينما دخلت الممر المائي ناقلتان فارغتان
08:13 |"رويترز": البيانات الأولية تفيد بأن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس وهو رقم لم يتغير كثيرًا عن اليوم السابق لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة
07:49 |أكسيوس عن مسؤول أميركي: روبيو عرض على عدد من نظرائه الخطوط العريضة لسياسة إدارة ترمب تجاه إيران
07:36 |"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: روبيو أوضح لعدد من نظرائه بأن واشنطن لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق
07:05 |وزير الحرب الأميركي الأسبق ليون بانيتا: إيران تواصل إغلاق مضيق هرمز ما يفرض ضغطًا اقتصاديًا على الولايات المتحدة
06:03 |"أن بي سي نيوز" الأميركية: 4 مصادر أكدت إن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارًا بالمواقع الاستخبارية الأميركية ومعدات المراقبة في المنطقة
06:02 |"أن بي سي نيوز" الأميركية: إيران ألحقت أضرارًا بمليارات الدولارات بمواقع استخباراتية أميركية