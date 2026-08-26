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إيران

الرئيس بزشكيان يلتقي آية الله الخامنئي
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إيران

الرئيس بزشكيان يلتقي آية الله الخامنئي

2026-08-26 06:27
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التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وبحث معه في عدد من القضايا والملفات.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الرسمية أن اللقاء جاء بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من ولاية الرئيس بزشكيان الرئاسية، ونقلت عن المكتب الاعلامي الخاص بالسيد الخامنئي، أن المحاور التي نوقشت خلال هذا اللقاء والذي استغرق 7 ساعات تناولت المواضيع التالية: 
- تلبية مطالب الشعب المعيشية.
- الوضع الراهن للحرب المفروضة الثالثة والمرحلة المستقبلية.
- استعراض التطورات في الصعيد العسكري.
- توفير الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة.
- التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.
- اوضاع السكن والعمل.
- استعراض صمود البلاد في وجه العدو.
وبحسب المصدر ذاته، فقد كانت النصيحة الأهم التي وجهها سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا الاجتماع، هي "الحفاظ على الوحدة والتماسك وتجنب الانقسام  الداخلي".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران بزشكيان السيد مجتبى الخامنئي
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