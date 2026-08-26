التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وبحث معه في عدد من القضايا والملفات.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الرسمية أن اللقاء جاء بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من ولاية الرئيس بزشكيان الرئاسية، ونقلت عن المكتب الاعلامي الخاص بالسيد الخامنئي، أن المحاور التي نوقشت خلال هذا اللقاء والذي استغرق 7 ساعات تناولت المواضيع التالية:

- تلبية مطالب الشعب المعيشية.

- الوضع الراهن للحرب المفروضة الثالثة والمرحلة المستقبلية.

- استعراض التطورات في الصعيد العسكري.

- توفير الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة.

- التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.

- اوضاع السكن والعمل.

- استعراض صمود البلاد في وجه العدو.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كانت النصيحة الأهم التي وجهها سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا الاجتماع، هي "الحفاظ على الوحدة والتماسك وتجنب الانقسام الداخلي".



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