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روسيا: تداعيات العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران تتجاوز الشرق الأوسط

2026-08-26 09:40
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أكد مندوب روسيا ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا أن العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة و"إسرائيل" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أحدث "صدمة لوجستية"؛ تتجاوز تداعياتها منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط).

هذا؛ وحذّر السفير نيبينزيا، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن عن "النزاعات والأمن الغذائي ودور المجلس في الحد من أزمة الغذاء"، من أن العدوان الأميركي- الصهيوني على إيران قد يؤدي إلى أن "يواجه عشرات الملايين من الناس خطر الجوع". وأضاف السفير الروسي: "إن محاولات تحميل روسيا مسؤولية تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تبدو غير مقبولة".

وأضاف نيبينزيا أن أسواق الطاقة والغذاء أصبحت شديدة الاضطراب، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا، وهجمات الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأوكرانيا تُعطّل سلسلة الإمداد الغذائي العالمية.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة إن أوكرانيا كثّفت أيضًا هجماتها بالطائرات المسيّرة على السفن التجارية التي تحمل شحنات زراعية روسية، ما أدى إلى "فوضى عارمة". وأضاف: "بما أن زملاءنا الغربيين من أشدّ المدافعين عن حماية طرق التجارة العالمية، فعليهم أن يُعيدوا مسؤوليهم في كييف، والذين يُؤجّجون أزمة الغذاء، إلى رشدهم".

كما أشار المندوب الروسي إلى الوضع في غزة، قائلًا: "إن القيود "الإسرائيلية" على الحركة أضعفت قدرة الفلسطينيين على تأمين غذائهم.

وشدّد السفير نيبينزيا على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الدولي على تنفيذ أحكام القرار الرقم 2417 (2018) في فلسطين.

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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