واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ322 تواليًا وسط استمرار القصف وإطلاق النار والتوغلات في مناطق متفرقة من القطاع.

وأدت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الـ24 الماضية إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين في غارات جوية وإطلاق نار على مناطق متفرقة في القطاع.

وفي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف محيط مدرسة أبو حسين في المخيم.

وبحسب شهود عيان كررت قوات الاحتلال استهدافها للمنطقة عدة مرات، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. والشهداء هم: براء الطناني، وأمير عساف، ورمزي نصر الله، وطاهر عطالله.

وفي وقت سابق، استشهد أمير أحمد الكدش، البالغ من العمر 23 عامًا وأصيب أربعة آخرون جراء قصف للعدو "الإسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم طبريا بمنطقة مواصي خان يونس في جنوب القطاع.

كما استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراح أصيبوا بها في قصف "إسرائيلي" سابق، وهم: رزق أبو شحمة، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف على غرب مدينة خان يونس، وجمال سليمان مرجان، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام في غارة "إسرائيلية" استهدفت حي الأمل غربي خان يونس، وعبد المجيد أحمد حجاب، من سكان مخيم البريج، متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهدافه قبل أيام على دراجة نارية في شارع صلاح الدين، عند مدخل شارع شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وفجر اليوم، أصيب الطفل هاني طارق أبو عرار البالغ من العمر 10 سنوات جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح.

كما أصيب فتى برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الرأس في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" بالتزامن مع توغل آليات وحفارات عسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة بلغ إجمالي ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى 36 إصابة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,296 شهيدًا إضافة إلى 4,296 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 814 شهيدًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,431 شهيدًا و174,437 مصابًا.

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