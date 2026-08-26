أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن حجم احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013.

وتبلغ نسبة تخزين الغاز في مرافق تخزينه في أوروبا حاليًا 63.28% (أقل بـ17.24 نقطة مئوية من المتوسط المسجل في هذا التاريخ خلال السنوات الـ5 الماضية)، مقارنة بنسبة 76% في العام السابق.

وتحتوي مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي على ما يقارب 69.2 مليار متر مكعب من الغاز، أي أقل بـ14.3 مليار متر مكعب من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.

وتوقعت شركة "غازبروم" الروسية ألا تصل احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية حتى إلى 75% بحلول موسم التدفئة القادم.

وبلغ صافي ضخ الغاز (الفرق الصافي بين الضخ والسحب) في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض من قبل دول الاتحاد الأوروبي في آب 2026 أدنى مستوى له منذ 6 سنوات. ومنذ بداية نيسان، لم تتمكن أوروبا من ضخ سوى 57% من الكميات المطلوبة في مرافق تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل، أي ما يعادل 39 مليار متر مكعب.

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