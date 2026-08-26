كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية

عربي ودولي

احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013

2026-08-26 11:52
32

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن حجم احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013.

وتبلغ نسبة تخزين الغاز في مرافق تخزينه في أوروبا حاليًا 63.28% (أقل بـ17.24 نقطة مئوية من المتوسط المسجل في هذا التاريخ خلال السنوات الـ5 الماضية)، مقارنة بنسبة 76% في العام السابق.

وتحتوي مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي على ما يقارب 69.2 مليار متر مكعب من الغاز، أي أقل بـ14.3 مليار متر مكعب من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.

وتوقعت شركة "غازبروم" الروسية ألا تصل احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية حتى إلى 75% بحلول موسم التدفئة القادم.

وبلغ صافي ضخ الغاز (الفرق الصافي بين الضخ والسحب) في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض من قبل دول الاتحاد الأوروبي في آب 2026 أدنى مستوى له منذ 6 سنوات. ومنذ بداية نيسان، لم تتمكن أوروبا من ضخ سوى 57% من الكميات المطلوبة في مرافق تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل، أي ما يعادل 39 مليار متر مكعب.

الكلمات المفتاحية
أوروبا الغاز
إقرأ المزيد
المزيد
احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013
احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
روسيا: تداعيات العدوان الأميركي -
روسيا: تداعيات العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران تتجاوز الشرق الأوسط
عربي ودولي منذ ساعتين
"إندبندنت": القوة العسكرية الأميركية فشلت في إيران والحرب الاقتصادية لن تنجح
عربي ودولي منذ 3 ساعات
نائب عراقي: استهداف الحشد الشعبي في الموصل خرق للسيادة العراقية وعلى الحكومة التحرك
نائب عراقي: استهداف الحشد الشعبي في الموصل خرق للسيادة العراقية وعلى الحكومة التحرك
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013
احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
إيران تدرج 45 سفينة مخالفة على القائمة السوداء في مضيق هرمز
إيران تدرج 45 سفينة مخالفة على القائمة السوداء في مضيق هرمز
إيران منذ يوم
"ذا أتلانتيك": الحرب على إيران جعلت طهران سيدة المنطقة
عربي ودولي منذ يوم
موجات الحر في أوروبا تحصد أرواح الآلاف
موجات الحر في أوروبا تحصد أرواح الآلاف
عربي ودولي منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة