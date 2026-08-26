قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن المعنيين في المستوى السياسي، يشعرون بالقلق من سيناريو تحويل الفوّهات في الضفة الغربية، بحيث تُوجَّه أسلحة السلطة الفلسطينية ضد "إسرائيل". ويمكن الآن الكشف عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس طلبا، خلال اجتماع عُقد أول من أمس في قيادة المنطقة الوسطى، الحصول على عرض حول مدى جاهزية قيادة المنطقة الوسطى لمثل هذا السيناريو، بينما طلب الجيش مناقشة حالات العنف من جانب المستوطنين.

وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع، طلب نتنياهو الاطلاع على خطة الحرب في حال حصول تحويل الفوّهات، لكنه تلقى جوابًا بأن قائد المنطقة الوسطى ورئيس هيئة الأركان سيعرضان الخطة التي بحوزتهما في الاجتماع المقبل، إذ إنهما حضرا الاجتماع، من وجهة نظرهما، لمناقشة قضايا أخرى مطروحة على جدول الأعمال.

وتشير المعطيات التي اطلع عليها نتنياهو في الاجتماع في قيادة المنطقة الوسطى، ظاهريًا، إلى واحدة من أكثر الفترات هدوءًا في الضفة الغربية، فيما يتمثل القلق في أن يكون هذا الهدوء نذيرًا بقدوم العاصفة.

وتُظهر معطيات المؤسسة الأمنية التي وصلت إلى "إسرائيل هيوم" أنه في النصف الأول من عام 2024 (كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو) وقعت في الضفة الغربية 35 عملية و301 محاولة عملية، وفي النصف الثاني (تموز/يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر) وقعت 40 عملية و13 محاولة. وفي عام 2025 حدث انخفاض: ففي النصف الأول وقعت 15 عملية و41 محاولة عملية، وفي النصف الثاني وقعت 12 عملية و31 محاولة. أما في عام 2026 فحدث الانخفاض الدراماتيكي: في النصف الأول عمليتان و5 محاولات، ومن تموز/يوليو وحتى الآن 4 عمليات ومحاولتان.

وعلمت "إسرائيل هيوم" أن مسؤولًا سياسيًا كبيرًا حذّر خلال المناقشات الأخيرة حول الموضوع قائلًا: "في حال حصل تحويل للفوهات، لن تكون هناك انتفاضة أخرى، بل ستكون حربًا شاملة". والمعنى هو أنه إذا هاجمت السلطة الفلسطينية أو أفرادها المسلحون في الضفة الغربية، فإن الجيش "الإسرائيلي" مستعد لحرب سيشارك فيها أيضًا سلاح الجو، إلى جانب الدبابات، على غرار الحروب في الساحات الأبعد، وليس لحرب محدودة.

وبحسب الصحيفة، فقد عرضت معاهد الأبحاث الأمنية في "إسرائيل" التي تناولت هذا الاحتمال طوال العام الماضي سيناريوهات مروعة بشأن القوات المدربة التي تحتفظ بها السلطة الفلسطينية من أجل "مهام الشرطة" والتي قد تتمرد على "إسرائيل" تحديدًا، وفق تعبير الصحيفة.

كذلك، أشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن السيناريو المرجعي الذي تستعد له "إسرائيل" هذه المرة ليس جولة محدودة على غرار الانتفاضات السابقة، وإنما سيناريو حرب. والسبب هو أن القوات المدربة التابعة للسلطة تمتلك قوة كبيرة، وتدريبات وقدرات لم يكن من المفترض أن تكون بحوزتها وفقًا لاتفاقيات أوسلو التي قيّدت قوات الشرطة الفلسطينية بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.

وبحسب المعلومات التي جمعتها حركة "ريغافيم" و"خلية الأوسينت وراء الكواليس"، يتضح أيضًا أن السلطة بحوزتها أسلحة مضادة للدروع، وقاذفات 7-RPG، التي وُثّق استخدامها على نطاق واسع في التدريبات في أريحا وفي استعراضات القوة، وكذلك رشاشات ثقيلة من طراز PKM، وهو رشاش ثقيل مزوّد بحزام ذخيرة من عيار 7.62 ملم، تُستخدم في كتائب الأمن الوطني، وتوفر قوة نيران متواصلة وقوية. كما وُثقت حالات تحويل بنادق هجومية (M16/M4/AK-47) إلى بنادق قنص بواسطة مناظير تلسكوبية بعيدة المدى، تتيح إصابة دقيقة على مسافات بعيدة. إضافة إلى ذلك، بحوزة الفلسطينيين مركبات مدرعة، ومواد متفجرة، وعدد كبير من العبوات الناسفة، رغم أن اتفاق أوسلو يحظر على قوات السلطة الفلسطينية حيازة أو تصنيع مواد متفجرة هجومية.

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