زار وفد، من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، منزل عائلة الشهيد جعفر ابراهيم سليم في بلدة بحبوش-الكورة، حيث كان باستقبالهم عائلة الشهيد إلى جانب عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح.

هذا؛ وقد ضم الوفد كل من: رئيس اللجنة جمال سكاف والمهندس غسان بابتي المسؤول الاعلامي في اللجنة رواد سكاف. في البداية؛ رحب الحاج محمد صالح بالوفد، ورأى أن : "الموقف المتقدم دائمًا لعوائل الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن عزة و كرامة الأُمة هو موقف يكشف حقيقة وأصالة النهج المقاوم الذي رسم أمامنا الطريق الصحيح؛ لردع الخطر الصهيوني عن كل شبر في أوطاننا".

كما أكد صالح أن موقف عوائل الشهداء: "هو ما يُعزز حضور ثقافة المقاومة المتجذرة في المجتمع، كما يُذكرنا بمن لهم الفضل الأول والأخير في حماية وطننا والمنطقة ومقدراتها كافة من غطرسة قوى الاستكبار بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني".

سكاف

بدوره تحدث جمال سكاف باسم الوفد، فرأى أن :"الجولة التي نقوم بها على عوائل الشهداء هي نوع من الوفاء لمن وقفوا في الصفوف الأمامية دفاعًا عن عزتنا وكرامتنا".

كذلك توجه سكاف: "بالتحية إلى شهداء المقاومة كافة، وعلى رأسهم القادة من الشهيد السيد حسن نصر الله إلى القافلة الطويلة، ممن ارتوت الأرض بدمهم الطاهر، والذين حموا الوطن بهذه الدماء والتضحيات الجسام التي ستبقى محفورةً في ذاكرة الأجيال على مرّ الزمن، لأنه لولا وجود هذه التضحيات لأصبح معظم وطننا تحت وطأة الاحتلال، ضمن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" ".

كما أكد سكاف أن المرحلة التي نمرّ بها تتطلب من اللبنانيين جميعًا الوعي والحذر لخطورة المشاريع الاجرامية التي يسعى العدو الصهيوني لتنفيذها في بلدنا، ما يستدعي التمسك بالوحدة والثلاثية الذهبية التي تجسدها المقاومة والجيش والشعب، والتي أثبتت أنها القوة الوحيدة القادرة على إفشال ما يسعى له العدو بعدما شاهدت شعوب المنطقة والعالم كله همجية الإرهابيين الصهاينة الذين يعتدون يوميًا على أهلنا المدنيين، من نساء وأطفال وشيوخ، في فلسطين وجنوب لبنان وسورية".

ختامًا؛ زار وفد اللجنة ضريح الشهيد جعفر سليم، حيث قرأ لروحه الفاتحة، وقدم درعًا تكريمية لعائلته عربون وفاء وتقدير على مواقفهم الوطنية الصادقة وتضحياتهم المباركة في سبيل الدفاع عن الوطن.

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