أشار قائد قوات الدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية وقائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي العميد علي رضا الهامي، إلى الدروس المستقاة من الحرب الأخيرة، معلنًا أن إنتاج واستبدال أنظمة الدفاع الجوي يجري على قدم وساق بالاعتماد على المعرفة والقدرات المحلية.

وقال العميد الهامي في تصريح له اليوم الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026: "لقد سخّرنا كل طاقاتنا مستفيدين من الخبرات والإمكانيات لتحقيق أكثر المواجهات فعالية ضد العدوان الجوي للعدو، وقد زودتنا الحرب المفروضة الثانية (حرب الـ 12 يومًا) بتجارب جيدة استخدمناها في الحرب التالية. وشهد الجميع أن هذا التأثير تجلى أكثر في الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان)، حيث أصبنا في هذه الحرب عددًا كبيرًا من الطائرات المسيّرة المؤثرة والاستراتيجية وكذلك المقاتلات التابعة للعدو".

أضاف العميد الهامي: "لدينا تجارب قيمة من الحرب المفروضة الثالثة، كانت مفيدة لنا في التكتيك وإنتاج الأنظمة وترتيبها وتوزيعها، وقمنا بإجراء تغييرات".

وأوضح قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك "نحن الآن في وضع نتحرك فيه بالاعتماد على قدرات إيرانية 100%، ونضيف أنظمتنا، ونُكثّر الأنظمة التي أثبتت نجاحها في الحرب المفروضة الثالثة".

واختتم العميد الهامي حديثه قائلًا: بناءً على تجاربنا، نقوم بإنتاج أنظمة ومعدات جديدة، وكل ذلك يتم بالاعتماد على المعرفة والخبرة الإيرانية 100%".

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