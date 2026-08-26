أكدت حركة حماس أن إقرار الاحتلال مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية، يمثل إمعانًا في سياسته الاستيطانية الفاشية، الرامية إلى ابتلاع وسرقة المزيد من الأراضي، وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة.

وحذرت من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي، وما يجري من تفريغ يومي لمناطق جديدة في الضفة الغربية، وسلبها مقومات الحياة، وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة، مشددة على أن كل هذه المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي أحقية أو سيادة على أرضنا، ولن تجلب له أمنًا أو استقرارًا.

كذلك، قالت إن مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض واقع الضم والتهجير "ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته وتمسكه بأرضه وحقوقه، فشعبنا الذي واجه عقودًا من الاحتلال والعدوان لن يفرط بأرضه، ولن تنجح جرائم الاحتلال وبطشه في اقتلاعه منها أو كسر إرادته".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء بالتنديد بهذا التوسع الاستيطاني الوحشي، والعمل على محاسبة الاحتلال ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإلزامه باحترام القوانين والقرارات الدولية.

ودعت أبناء الشعب في الضفة الغربية إلى تعزيز كل أشكال المقاومة، وتفعيل سبل المواجهة لإفشال هذا التغول الاستيطاني؛ فحماية الأرض مسؤولية جماعية، "والتمسك بها خط الدفاع الأول عن حقوق شعبنا ومستقبل قضيته الوطنية".

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