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إيران

العميد محبي: إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطنا فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف
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إيران

العميد محبي: إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطنا فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف

2026-08-26 15:09
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي العميد حسين محبي "إن مضيق هرمز تحت سيطرتنا، ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل الخليج"، مضيفًا: "ابتعدت جميع السفن الحربية للعدو مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر عن مضيق هرمز، ومن الناحية العسكرية والإقليمية، لا تستطيع أي سفينة العبور من هذا الممر المائي من دون إذن وإدارة إيران".

ولفت إلى أن "الممر المائي الذي يقع بالقرب من عُمان يخضع أيضًا لسيطرتنا الكاملة"، مردفًا: "مضيق هرمز يعود إلى إيران ودولة عُمان التي تقع قبالتنا، ولقد دخلنا في مفاوضات مع عُمان قبل نحو شهر، وتوصلنا إلى نتائج حظيت بقبول الطرفين".

وأوضح: "في هذه المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن نسبة حصة كل من البلدين من مياه المضيق، وحصة إيران وعُمان من عائداته".

كذلك، أكد أن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة هذا المسار، وقد تسببت هذه المسألة في تأخير سير العمل، مضيفًا: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن العرقلة وعادت إلى مذكرة التفاهم، يمكننا فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه، ولذلك يجب أن تقبل الولايات المتحدة شروطنا".

وختم: "إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا، فلن يُفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز الحرس الثوري
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