أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، عن أنّ "أوكرانيا تعوِّل على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لها للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا".

وقال زيلنسكي، في منشور على منصة "أكس": "يمكن أنْ يكون السلام إنجازنا المشترك (لأوكرانيا والصين)"، شاكرًا للرئيس الصيني شي جين بينغ "تهنئته بعيد استقلال أوكرانيا".

وأتت تصريحات زيلينسكي في ظل اشتداد الضربات الروسية على المنشآت والسفن العسكرية الأوكرانية، تحديدًا في أوديسا في جنوب أوكرانيا، إضافة إلى تقدُّم روسي في منطقة دونباس، فيما تهاجم أوكرانيا بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ منشآت عسكرية ومصافيَ نفط روسية.

وفي سياق متصل، وجّه وزير الدفاع الأوكراني المُقال، ميخائيلو فيدوروف، انتقادات حادة إلى إدارة الحرب الأوكرانية مع روسيا، قائلًا، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنّ "أوكرانيا تبدو كأنّها تخسر تدريجًا وببطء، وأمامها بضعة أشهر لاتخاذ قرارات حاسمة يمكن أنْ تغيّر موازين القوى".

وشدّد فيدوروف على أنّ "أوكرانيا تفتقر إلى رؤية شاملة لكيفية الفوز في الحرب"، مشيرًا إلى "مشكلات تتعلَّق بالفساد وشبكات المحسوبية وضعف استقلال المؤسسات".

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