ذكَرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء أنّ "الغاز الطبيعي تجاوز النفط ليصبح مصدر القلق الأكبر لتجار السندات الأوروبيين، حيث يهدّد نقص إمدادات الوقود الأساس بعودة التضخّم"، وذلك نتيجةً للحرب الأميركية المستمرة على إيران وتداعياتها على سوق النفط والغاز، خاصة بعد إغلاق الجمهورية الإسلامية لمضيق هرمز وتوقّف مرور الناقلات عبره.

وأوضحت الوكالة، في تقرير، أنّ "أسعار الغاز الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر، وتجاوزت تكلفة عقود الشتاء ضعف تكلفتها قبل عام، بالتزامن مع تسجيل عوائد سندات الدين الألمانية والبريطانية لأَجل 10 سنوات مستويات لم يشهدها البلدان منذ عقود، في حين يتداول مزيج "برنت" من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 30 في المئة عن ذروته التي سجّلها عقب الحرب على إيران".

ولفتت "بلومبرغ" الانتباه إلى أنّ "المستثمرين يخشون من أنْ يؤدّي ارتفاع أسعار الغاز إلى إعادة إشعال التضخّم، مما سيجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقّعه الأسواق حاليًا".

وأوضحت الوكالة أنّ "الغاز يؤدّي دورًا محوريًا في اقتصاد المنطقة، إذ يمثّل 21 في المئة من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وما بين 25 في المئة و35 في المئة في المملكة المتحدة".

الغاز بات الخطر الأكبر

ونقلت "بلومبرغ" عن مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة "سي جي" لإدارة الأصول، إيما موريارتي، قولها: "إنّ سعر الغاز الطبيعي يُعَدُّ أكثر أهمية بالنسبة إلى بريطانيا وأوروبا، ولم يتعافَ فعليًا خلال أيٍّ من فترات وقف إطلاق النار، بل يواصل ارتفاعه".

ورفعت الشركة نفسها حصة السندات الحكومية المرتبطة بالتضخّم في صندوقها الرئيس متعدِّد الأصول إلى مستوى قياسي بلغ تقريبًا 49 في المئة، مدفوعةً بمخاطر استمرار ضغوط الأسعار.

كذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ "عوائد السندات ارتفعت بشكل حاد بسبب مخاوف أخرى أيضًا، بما في ذلك عدم استدامة المالية العامة، وتَدفُّق الاقتراض من قِبَل الشركات العملاقة، وعدم استقرار السياسات الأميركية".

وجزمت "بلومبرغ" بأنّ "الغاز الآن بات يمثّل أكبر خطر متعلّق بالطاقة على توقُّعات أسعار الفائدة في أوروبا وبريطانيا، على الرغم من أنّ الأسعار لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها التي سجلتها عند بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022".

من جهته، أكّد إستراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في "سيتي غروب"، جيمي سيرل، للوكالة، أنّ "أسعار الغاز أصبحت المحرك الرئيس للعوائد".

عوامل الضغط على الغاز

دفعت الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران الحكومات والشركات إلى تأجيل إعادة تعبئة خزانات الغاز، على أمل أنْ تكون الحرب قصيرة الأمد وأنْ تنخفض الأسعار.

لكنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أدّى إلى زيادة الطلب، مما جعل مخزونات الغاز ممتلئة بنسبة 63 في المئة فقط، وهي أدنى نسبة لهذا الوقت من العام منذ عام 2009.

وعلى عكس النفط، لا توجد طُرق بديلة لنقل الغاز إلى السوق مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط مخزونات إستراتيجية قليلة للمساعدة على استيعاب النقص.

ونقلت "بلومبرغ" عن ميغوم موهيتش، أحد الإستراتيجيين في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، تحذيره من أنّ "أزمة طاقة محتمَلة تلوح في الأفق في أسواق الغاز"، موضحًا أنّها "أزمة تنتقل فيها معدّلات التضخم على نطاق أوسع بكثير من النفط".

اليورو يتأثّر بالحرب

وفي أثر آخر للحرب على إيران، رجّحت الوكالة أنْ "تواجه مكاسب اليورو الناتجة عن ضعف الدولار، قريبًا، رياحًا معاكسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي".

وقالت: "على الرغم من عدم إمكان الجزم بأنّ أسعار الطاقة هي المحرّك الرئيس لليورو، فإنّ هذا التحول يستحق المتابعة".

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