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اسبوع الوحدة الإسلامية

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الشيخ الكربلائي: خدمة المرضى في المناطق العراقية المحرومة أولوية للعتبة الحسينية 
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عربي ودولي

الشيخ الكربلائي: خدمة المرضى في المناطق العراقية المحرومة أولوية للعتبة الحسينية 

2026-08-26 19:28
الشيخ الكربلائي: المناطق المحرومة تحتاج إلى رعاية أكبر والسيد السيستاني ينظر إلى جميع العراقيين بعين الرعاية الأبوية
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أكّد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثّل المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، أنّ "العتبة الحسينية المقدسة تضع خدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم، ولا سيّما في المناطق المحرومة، ضمن أولوياتها".

وقال الشيخ الكربلائي، خلال استقباله في مدينة كربلاء المقدسة وفدًا من أهالي محافظة ذي قار: "شعار العمل هو أنْ لا يبقى مريض إلّا ويأخذ استحقاقه من العناية الطبية تشخيصًا وعلاجًا، سواء كان بحاجة إلى عمليات جراحية معقَّدة ونوعية أو إلى خدمات طبية تخصصية".

وتابع قوله: "أبناء ذي قار وبقية المحافظات هم أبناؤنا، ولا يوجد فرق بين مدينة وأخرى، فجميعهم مواطنون وأبناء لهذا البلد، لكنّ المناطق المستضعفة والمحرومة تحتاج إلى رعاية أكبر واهتمام خاص".

وشدّد على أنّ "العتبة الحسينية المقدسة ستواصل دعم الأقضية والمناطق التي تحتاج إلى رعاية صحية أكبر، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات الطبية عنها"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "هذا النهج يشمل مختلف المؤسسات الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، كل منها بحسب اختصاصه وإمكاناته".

كما أشار إلى أنّ "العتبة الحسينية المقدسة مستعدة للاستعانة بالكوادر الطبية المتقدمة، العراقية والأجنبية، لإجراء العمليات والعلاجات التي يحتاج إليها المرضى"، مضيفًا: "الخدمة الطبية لا تقتصر على ما هو متوافر داخل مستشفياتنا، فإذا احتاج بعض المرضى إلى العلاج في مستشفيات خارج العراق، فنحن مستعدون للتعاون وتغطية التكاليف بحسب الحالة، والمهم أنْ تشمل العناية الطبية جميع المرضى".

كذلك، أكّد الشيخ الكربلائي أنّ "المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني ينظر إلى الجميع بعين الرعاية الأبوية"، قائلًا: "نحن نسير على هذا النهج، والمعتمدون يقومون بجهد كبير في رعاية المواطنين، وهذه الرعاية هي امتداد لرعاية المرجعية العليا".

الكلمات المفتاحية
العراق السيد علي السيستاني العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي
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