قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026، إنّ "إنجازات الحكومة دليل على استمرار مَسيرة تقديم الخدمات والإعمار"، مشدّدًا على أنّه "يمكن حل مشاكل البلاد بوتيرة سريعة بتكاتف الشعب، وتحمُّل المسؤولين لمسؤولياتهم، ومشاركة القطاع الخاص".

أضاف بزشكيان، خلال افتتاحه 130 ألفًا و295 وحدة سكنية و1485 مشروعًا لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية بمناسبة "أسبوع الحكومة: "إنّ تنفيذ هذه المشاريع دليلًا على استمرار تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إنّنا نعيش ظروف حرب اقتصادية، الجميع يرى الحرب الصاروخية، لكنْ قد لا يكون من السهل رؤية الضغوط الناجمة عن الحرب الاقتصادية والشعور بها بالقدر نفسه".

وأعرب عن تقديره للقائمين على تنفيذ مشاريع وزارة الطرق والتنمية الحضرية؛ قائلًا: "إنّ العمل الذي يُنجَز في مثل هذه الأجواء والظروف الحربية يستحق التقدير وربما لو كنّا في ظروف عادية لما تمكّنا من إنجاز هذا القدر من العمل".

وتابع قوله: "على الرغم من أنّنا نواجه ضغوطًا ونخوض حربًا، فإنّ هذه الإنجازات قيِّمة وتستحق الإشادة".

كذلك، هنّأ بزشكيان الإيرانيين بمناسبة "أسبوع الوحدة الإسلامية"؛ آملًا بـ"بركة هذا الأسبوع المبارك الذي نعيشه" أنْ "نضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضًا، وأنْ نعمّر إيران العزيزة ونرفع رايتها عاليًا"، مؤكّدًا "ضرورة مواصلة مَسيرة تقديم الخدمات والإعمار في البلاد". وقال: "رغم أنف أعدائنا، سنعمّر بلادنا، إن شاء الله".

جدير ذكره أنّ الـ130 ألفًا و295 وحدة التي افتتحها الرئيس الإيراني تتنوّع بين سكنية حضرية وريفية، فيما تتوزّع الـ1485 مشروعًا على مجالات النقل، التنمية الحضرية، إعادة تأهيل المدن، والأرصاد الجوية.

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