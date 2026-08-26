أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني في لبنان، الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026، عن إطلاق مبادرة إنسانية لإعانة الأيتام المتضرّرين من العدوان الصهيوني على لبنان.

وقال مكتب آية الله السيستاني، في بيان: "إنّ المبادرة تهدف إلى الإسهام في تخفيف معاناة الأيتام غير المُتكفَّل بهم من قِبَل الجمعيات والمؤسسات المعنية، من خلال تقديم مبلغ مالي شهري لكل يتيم".

أضاف: "الاستفادة من المبادرة ستكون وفق ضوابط ومعايير محدَّدة، وبعد استيفاء الطلب للشروط المطلوبة"، مشيرًا إلى "تخصيص نموذج إلكتروني لتقديم الطلبات".

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