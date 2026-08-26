بحث السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي والرئيس التنفيذي لشركة "غاز بروم" الروسية أليكسي ميلر، الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026، سَيْر تنفيذ مذكّرة التفاهم الإستراتيجية الموقَّعة بشأن التعاون في مجال صناعة الغاز بين البلدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية للغاز الإيراني" سعيد توكلي.

وذكَرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أنّ هذا اللقاء الذي جرى في مقر "غاز بروم" في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، "جاء عقب سلسلة من المفاوضات الفنية والتخصصية بين ممثّلي قطاع الغاز في البلدين، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الإستراتيجي في هذا المجال"، مشيرةً إلى أنّ "اللقاء أسفر عن نتائج إيجابية".

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