كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي بقائي: رئيس وزراء قطر يزور إيران لبحث العلاقات والوساطة والأمن

إيران

عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران

2026-08-26 23:01
عراقجي: على الأمم المتحدة إدانة ورفض استخدام الولايات المتحدة للتدابير القسرية والعقوبات الثانوية
62

وجَّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والدول الأعضاء فيها، طالب فيها بـ"إدانة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أميركا ضد إيران".

وشرح عراقجي، في رسالته، الأربعاء 26 آب/أغسطس 2026، موقف إيران من "عملية الإرهاب الاقتصادي" الأميركية ضد إيران، مشدّدًا على "المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة وجميع الدول عن إدانة الإجراء غير القانوني والإجرامي الذي تتخذه الإدارة الأميركية".

وبيّن أنّ "الهدف المعلن لهذه العملية المزعومة يتمثّل في إنهاء العلاقات الاقتصادية المشروعة مع إيران، مدعومةً بالتهديد بفرض عقوبات ثانوية والحرمان من النظام المالي الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الهدف يُعَدُّ محاولة لفرض القوانين الأميركية وأهداف سياستها الخارجية خارج حدودها الإقليمية، وإجبار الدول المستقلة على تغيير علاقاتها التجارية المشروعة".

أضاف: "تتعارض مثل هذه الإجراءات مع مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع حق جميع الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية والخارجية بحرية، من دون تدخُّل الآخرين".

وطالب عراقجي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بـ"إدانة ورفض استخدام الولايات المتحدة للتدابير القسرية الأحادية الجانب والعقوبات الثانوية كأدوات تهدف إلى إجبار الدول المستقلة على تغيير مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية المشروعة، والامتناع عن الاعتراف بأيّ إجراءات من هذا القبيل أو تأييدها أو تنفيذها، عندما تهدف إلى ربط الحقوق السيادية لهذه الدول بسياسات تحددها الولايات المتحدة من جانب واحد".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض وإنصاف الحقوق، ولها الحق في محاسبة المخالفين على تبعات هذه الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية".

وقال: "إنّ مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يواجهون الآن لحظة مفصلية؛ فإمّا أنْ ندافع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخُّل واحترام الحقوق السيادية للدول على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، أو نستسلم للأحادية والتنمُّر الذي تمارسه دولة مارقة"، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية
الأمم المتحدة عباس عراقجي أميركا إيران الولايات المتحدة الحرب على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: رئيس وزراء قطر يزور إيران لبحث العلاقات والوساطة والأمن
بقائي: رئيس وزراء قطر يزور إيران لبحث العلاقات والوساطة والأمن
إيران منذ 57 دقيقة
عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران
عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران
إيران منذ ساعة
روسيا وإيران تبحثان التعاون في قطاع الغاز
روسيا وإيران تبحثان التعاون في قطاع الغاز
إيران منذ ساعة
بزشكيان: بتكاتف الشعب وأداء المسؤولين واجباتهم سنعمّر إيران ونرفع شأنها
بزشكيان: بتكاتف الشعب وأداء المسؤولين واجباتهم سنعمّر إيران ونرفع شأنها
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران
عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران
إيران منذ ساعة
روسيا وإيران تبحثان التعاون في قطاع الغاز
روسيا وإيران تبحثان التعاون في قطاع الغاز
إيران منذ ساعة
"رويترز": شركات نفط تتجنّب السفن المدرجة على القائمة السوداء الإيرانية
عربي ودولي منذ ساعتين
"نيويورك تايمز": القوات البرية الأميركية تتخبّط بعد إقالات هيغسيث لكبار الجنرالات 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة