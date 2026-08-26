أفاد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنّ زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المرتقبة إلى طهران تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح إسماعيل بقائي أنّ رئيس الوزراء القطري سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين مواصلة الجهود ومبادرات الوساطة التي تبذلها قطر، إضافةً إلى مناقشة التطوّرات الأخرى التي تشهدها المنطقة.

كما أشاد بقائي بالمساعي القطرية خلال الأشهر الأخيرة للمساعدة في منع تصاعد التوتر في المنطقة، وذلك في أعقاب العدوان العسكري الذي تعرّضت له طهران.

وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران قريباً جداً.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، ولا سيما في ظلّ عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف الحرب على إيران، والتي اندلعت في نهاية شباط/فبراير الماضي ولم توقفها بشكل كامل مذكّرة التفاهم الموقّعة في حزيران/يونيو الماضي، حيث تقود قطر وباكستان وساطة للتوصّل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التي بدأتها واشنطن ضدّ طهران.

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