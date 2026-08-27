استقبل محافظ كربلاء المقدسة، المهندس نصيف جاسم الخطابي، في ديوان المحافظة، وفد ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد مجتبى الخامنئي، برئاسة الممثل الخاص السيد محسن القمي، والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة.

وجرى اللقاء بحضور قائد الشرطة، وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، ومدير الدائرة الإدارية في الهيئة، إلى جانب معاوني المحافظ وعدد من الكوادر المتقدمة في المحافظة.

وخلال اللقاء، نقل الوفد شكر وتقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهالي كربلاء المقدسة وحكومتها المحلية ومؤسساتها كافة، تقديرًا لمشاركتهم في مراسم التشييع الكبير للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره).

وثمّن الوفد ما عبّرت عنه كربلاء المقدسة وأبناؤها من مشاعر ومواقف خلال مراسم التشييع، مقدرًا مشاركتهم وما عكسوه من مواقف خلال هذه المناسبة.



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