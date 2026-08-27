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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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اسبوع الوحدة الإسلامية
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-27 07:11
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09:24 |
بزشكيان: الأمة الإسلامية لن تصل الى الاستقلال والعزة إلا عبر التعاون والوحدة
09:24 |
بزشكيان: كانت المفاوضات سارية عندما بدأت الحرب ضدنا وكان الحل السلمي يطبخ على الطاولة.. نحن لم نبدأ الحرب
09:24 |
بزشكيان: نحن ندافع عن سيادتنا واستقلالنا وهذا حق مشروع وهو لا يعني العداء للدول الإسلامية ودول الجوار
09:24 |
بزشكيان: دول الجوار لا يجب أن تكون شريكة في العدوان علينا
09:23 |
بزشكيان: العالم الإسلامي اليوم يقع في قلب منطقة استراتيجية حيوية تعبر منها الحضارات والثقافات وهو محور الاقتصاد العالمي
09:23 |
بزشكيان: التبادلات التجارية لا تتجاوز الـ 19% بين الدول الإسلامية وهذا يدعو الى مزيد من التأمل
09:23 |
بزشكيان: لماذا لا نتوحد وندعم أمتنا الإسلامية؟ ولماذا أراضي أمتنا هي مركز الحروب في العالم؟
09:23 |
بزشكيان: مشكلة العالم الإسلامي هي ليست قلة المقدرات بل عدم استثمارها في الوحدة والتعاون
09:22 |
بزشكيان: الوحدة تعني بأن الخلاف لا يجب أن يحولنا الى أعداء فيبقى الشيعة شيعة والسنة سنة
09:22 |
بزشكيان: لا يجب أن نقبل بتهديد أمن دولة إسلامية وتهديد أمن شعب إسلامي
09:22 |
بزشكيان: الوحدة الإسلامية هي الدفاع عن الحقيقة وأن أعين أخي المظلوم وإذا كان ظالمًا أن أمنعه من ذلك
09:21 |
بزشكيان: نجتمع في ظروف استثنائية في هذا المؤتمر الذي حضر في فكر الإمام الشهيد السيد الخامنئي
09:21 |
بزشكيان: الإمام الشهيد كان ينادي دائمًا بأن الاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى تفرقة وهذا المؤتمر بني على هذا الموروث الفكري
09:20 |
كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في المؤتمر الدولي الـ 40 للوحدة الإسلامية في طهران
08:34 |
الشيخ حميد شهرياري: رسالة القيادة الإيرانية دائمًا ووصية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي هي التقارب والوحدة بين الأمة الإسلامية
08:34 |
الشيخ حميد شهرياري: نشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي تعمل على التقارب والوحدة والتضامن
08:33 |
الشيخ حميد شهرياري: هذه الحرب ليست من أجل الموارد فقط وإنما هي مواجهة بين الحضارة الإسلامية والوحشية الغربية
08:33 |
الشيخ حميد شهرياري: قوة إيران تجلت في استهداف القواعد الأميركية التي هرب منها الأعداء
08:33 |
الشيخ حميد شهرياري: في هذه المعركة مع العدو وصلتنا رسائل أخوة من العالم الإسلامي ما أكد أهمية الوحدة الإسلامية
08:32 |
الشيخ حميد شهرياري: استهدف العدو المؤسسات الإيرانية لأنها تشكل حضارة تخيف الغرب وتهدد مصالحه في المنطقة
08:32 |
الشيخ حميد شهرياري: إيران تسقط حاليًا الرأسمالية المتغطرسة والهيمنة الأميركية
08:32 |
الشيخ حميد شهرياري: شباب إيران وقواتها المسلحة أثبتوا قوة بلادنا ولم يستطع الأعداء تحقيق أهدافهم
08:31 |
إيران| كلمة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية
08:31 |
الشيخ حميد شهرياري: الحرب على إيران مستمرة لأنها نموذج يُحتذى به في العالم الإسلامي
08:26 |
"رويترز": رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يزور طهران اليوم لإحياء المسار الدبلوماسي ومواصلة جهود الوساطة
07:13 |
معهد البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لعملية انتشار بالشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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