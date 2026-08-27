إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:24 |بزشكيان: كانت المفاوضات سارية عندما بدأت الحرب ضدنا وكان الحل السلمي يطبخ على الطاولة.. نحن لم نبدأ الحرب
09:24 |بزشكيان: نحن ندافع عن سيادتنا واستقلالنا وهذا حق مشروع وهو لا يعني العداء للدول الإسلامية ودول الجوار
09:23 |بزشكيان: العالم الإسلامي اليوم يقع في قلب منطقة استراتيجية حيوية تعبر منها الحضارات والثقافات وهو محور الاقتصاد العالمي
09:23 |بزشكيان: التبادلات التجارية لا تتجاوز الـ 19% بين الدول الإسلامية وهذا يدعو الى مزيد من التأمل
09:22 |بزشكيان: الوحدة الإسلامية هي الدفاع عن الحقيقة وأن أعين أخي المظلوم وإذا كان ظالمًا أن أمنعه من ذلك
09:21 |بزشكيان: نجتمع في ظروف استثنائية في هذا المؤتمر الذي حضر في فكر الإمام الشهيد السيد الخامنئي
09:21 |بزشكيان: الإمام الشهيد كان ينادي دائمًا بأن الاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى تفرقة وهذا المؤتمر بني على هذا الموروث الفكري
08:34 |الشيخ حميد شهرياري: رسالة القيادة الإيرانية دائمًا ووصية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي هي التقارب والوحدة بين الأمة الإسلامية
08:34 |الشيخ حميد شهرياري: نشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي تعمل على التقارب والوحدة والتضامن
08:33 |الشيخ حميد شهرياري: هذه الحرب ليست من أجل الموارد فقط وإنما هي مواجهة بين الحضارة الإسلامية والوحشية الغربية
08:33 |الشيخ حميد شهرياري: في هذه المعركة مع العدو وصلتنا رسائل أخوة من العالم الإسلامي ما أكد أهمية الوحدة الإسلامية
08:32 |الشيخ حميد شهرياري: استهدف العدو المؤسسات الإيرانية لأنها تشكل حضارة تخيف الغرب وتهدد مصالحه في المنطقة
08:32 |الشيخ حميد شهرياري: شباب إيران وقواتها المسلحة أثبتوا قوة بلادنا ولم يستطع الأعداء تحقيق أهدافهم
08:31 |إيران| كلمة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية
08:26 |"رويترز": رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يزور طهران اليوم لإحياء المسار الدبلوماسي ومواصلة جهود الوساطة
07:13 |معهد البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لعملية انتشار بالشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر