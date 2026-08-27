اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 27 آب/أغسطس 2026 بقضية الحصار الاقتصادي والحرب التي تخوضها الولايات المتحدة من خلال الحصار على الشعب الإيراني، وركزت الصحف بأن هذه الحرب ستنتهي إلى طريق مسدود وإن لإيران القدرة على التفلت من القيود المفروضة وبالخصوص بعد أن رفض الكثير من الدول الاستجابة لنداءات أميركا للانضمام لهذا الحصار.

العقوبات في مأزق

كتبت صحيفة وطن أمروز: "بدأت جولة جديدة من الضغوط القمعية التي يمارسها الرئيس الأميركي المجرم على الشعب الإيراني ونظام البلاد الاقتصادي، في حين يعتقد العديد من الخبراء والمحللين أن هذه الجولة ستفشل كما فشلت المحاولة خلال فترة الضغط الأقصى، وأن ترامب سيأخذ حلمه بإخضاع إيران معه إلى قبره.

[...] بحسب وسائل الإعلام، بعد أن جردت الحرب الولايات المتحدة من أداة التهديد العسكري، فإن جولة الضغط الجديدة ستجعل أداة العقوبات الاقتصادية أقل فعالية تدريجيًا مما كانت عليه سابقًا، في الحرب الحالية، بلغ الضغط الاقتصادي ذروته بحصار الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، عندما أغلقت إيران مضيق هرمز واستهدفت البنية التحتية للطاقة في الخليج، مما أدى إلى تعطيل شحنات الطاقة العالمية، فرضت الحرب أخيرًا تداعياتها على الرأي العام الأميركي. كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من ضغوط شديدة قبل الحرب، وقد زاد هذا الحصار من حدة تلك الضغوط، لكن ترامب رفع الحصار الأول بعد 66 يومًا. وقد فرض مؤخرًا حصارًا ثانيًا وحملة ضغط أوسع تهدف إلى تقييد ما تبقى من تجارة إيران؛ وهي حملة يروج لها على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر العمليات الاقتصادية تدميرًا التي شُنّت على الإطلاق ضد أي دولة. لا شك أن هذه الحملة ستضر بإيران واقتصادها، لكنها ستفشل على الأرجح في إجبار طهران على الاستسلام. ويشير التاريخ الحديث إلى أن إيران، بدلًا من الخضوع للضغوط، ستستخدم برنامجها الصاروخي وبرنامجها للطائرات المسيّرة لفرض تكاليف اقتصادية باهظة على الاقتصاد العالمي، سواء في مضيق هرمز أو ضد دول الخليج، لتغيير حسابات ترامب للمخاطر مرة أخرى. وتعتقد الجمهورية الإسلامية أنها، كما تستطيع الصمود أمام الضغوط العسكرية الأميركية، قادرة أيضًا على أن تكون أكثر مرونة في مواجهة إرادة واشنطن في ممارسة الضغوط الاقتصادية.

بحسب مجلة "فورين أفيرز"، يجب على الأميركيين الآن أن يتقبلوا حقيقة أن الضغط لن يُسقط الجمهورية الإسلامية، وأن يكفّوا عن التصرّف بتهوّر، إن أفضل ما يمكن لواشنطن فعله في هذه المرحلة هو التوقف عن التصرّف بتهوّر، وعلى صانعي السياسة الأميركيين أن يُمعنوا النظر في دروس الماضي. لقد أثّر الضغط العسكري والاقتصادي أحيانًا على عملية صنع القرار الإيراني، لكن الضغط لم يُسقط الجمهورية الإسلامية، ولم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا. في الواقع، أدّت استراتيجية الضغط الأميركية إلى تفاقم معاناة المدنيين الإيرانيين، لكن، مهما كانت نتيجة هذه الحرب، فلن تتمكن الولايات المتحدة من العودة إلى الاستراتيجية التي حكمت علاقاتها مع إيران طوال 47 عامًا".

الرد على الحصار...استهداف المصالح الحيوية لأميركا

من جهتها؛ كتبت صحيفة كيهان: "لقد ظلت حملة السياسة الخارجية للبيت الأبيض تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدور في حلقة مفرغة ومتكررة لسنوات. فبعد أن رصدت واشنطن تفوق إيران، وفشلت في تحقيق أهدافها الأولية، واصطدمت بمقاومة ميدانية شرسة، أعادت تفعيل خط العقوبات الاقتصادية؛ وهي حلقة متكررة لا تُعدّ دليلاً على القوة، بل دليلاً واضحاً على مأزق الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

هذه المرة، يحاول رئيس الحكومة الأميركية، التي تُصنّف نفسها بالإرهابية، التعويض عن إخفاقات الماضي بتهديد إيران صراحةً بالعزلة. مع ذلك، أظهر رد الفعل السلبي وعدم التعاون من جانب الصين وروسيا أن أداة العقوبات الأحادية فقدت فعاليتها في الحفاظ على استمرارية الجبهة العالمية.

إيران مستعدة للرد، لكن النقطة الأساسية هنا هي رد طهران وتغيير نهجها. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي ردت سابقًا على خرق واشنطن لوعودها في ساحة المعركة بضرب المواقع والمعدات الأميركية في المنطقة وتحويل القواعد العسكرية الأميركية إلى مقابر مهجورة، تُغير نهجها هذه المرة. يتمثل رد إيران الجديد في "ضرب شبكة المصالح الأميركية والشرايين الاقتصادية في المنطقة".

وفي هذا الصدد، حذّر اللواء رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، صراحةً، إذا استمر الحصار الاقتصادي، فسنضرب الشركات الاقتصادية الأميركية في المنطقة، وأكد أنه حتى اليوم، لم نستهدف سوى القواعد العسكرية، ولكن إذا أرادوا فرض عقوبات اقتصادية علينا، فإن لأميركا شركات نفطية واقتصادية حول إيران وفي أماكن أخرى، وسنستهدفها.

في الوقت نفسه، أوضح نائب وزير الخارجية غريب آبادي أبعاد هذه العقيدة الجديدة، مُعلناً: إذا استمرت تصرفات أميركا، فستُظهر إيران قدرات جديدة. مؤكدًا أن إيران قادرة على الرد، قال: مضيق هرمز ليس أداتنا الوحيدة ضد أميركا. لا ينبغي لأميركا أن تعتقد أنها الطرف الوحيد القادر على إلحاق الضرر الاقتصادي.

إن المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة في متناول إيران. لقد تغير ميزان القوى جذريًا بعد خسارة الحرب. تتجاهل واشنطن وحلفاؤها الإقليميون أن الضغط المستمر على طهران يُعرّض شرايين رؤوس أموالهم الضخمة وبنيتهم التحتية متعددة الجنسيات لخطر الرد بالمثل.

يُظهر استعراض البيانات الاقتصادية أن أكثر من 430 شركة متعددة الجنسيات تتخذ من النظام التكنولوجي "الإسرائيلي" مقرًا لها، حيث تُشكل شركات عملاقة مثل جوجل، وأمازون، وسيسكو، وديل، وآي بي إم، وإنتل، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، وإنفيديا، وفيليبس، وكوالكوم، وويسترن ديجيتال، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وإتش بي، شريانها الرئيسي، ويعمل لدى كل منها أكثر من 500 متخصص. ستمثل هذه الشركات، التي تشكل الغالبية العظمى منها شركات أميركية، 91% من إجمالي قيمة معاملات التكنولوجيا للنظام الصهيوني في عام 2024، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن 60% من صادرات التكنولوجيا المتقدمة و40% من الإنفاق على البحث والتطوير.

يشهد حجم الاستثمارات والعقود التجارية في منطقة الخليج مستويات غير مسبوقة. إذ تنشط أكثر من 1500 شركة أميركية في الإمارات العربية المتحدة، من بينها شركات رائدة مثل: مايكروسوفت، وبنك أوف أميركا، وكليفلاند كلينك، وأوبر، وستاربكس، وإنفيديا، وبوينغ، وجنرال موتورز، وفيديكس، وماكسار تكنولوجيز، ونورثروب غرومان، وأمازون، وجوجل، وماستركارد. ويوجد أكثر من 112 شركة أميركية في منظمة المناطق الاقتصادية المتكاملة بدبي وحدها (بما في ذلك المنطقة الحرة بمطار دبي، ومدينة دبي للسيليكون، ومدينة دبي التجارية).

[...] تشير البيانات التحليلية للشبكة، نقلاً عن أساتذة السياسة العامة في جامعة بيركلي، إلى أن انعدام أمن البنية التحتية يدفع شركات التكنولوجيا إلى تجنب بناء مراكز بيانات جديدة في الدول العربية. وتُعتبر شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا وبالانتير، أهدافًا مباشرة نظرًا لدعمها للمشاريع العسكرية والاستخباراتية الأميركية؛ لدرجة أن الهجوم الصاروخي على مركز بيانات أمازون في البحرين أثبت أن خطر هذا الضعف لم يعد مجرد فرضية نظرية.

وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة التكاليف المالية الحالية بشكل كبير. ووفقًا لتقرير صادر عن مسؤولين تنفيذيين كبار في قطاع التأمين، فقد قفزت أسعار تأمين مخاطر الحرب لمراكز البيانات والبنية التحتية السحابية في المنطقة بشكل ملحوظ، وترفض بعض شركات التأمين الكبرى إصدار وثائق تأمين لمشاريع التكنولوجيا الجديدة كليًا. وبما أن وجود هذه الشركات يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد والعمليات العسكرية والتطوير التكنولوجي في المستقبل، فإن ضعف أمن مراكز البيانات هذه قد خلق نقطة ضعف جديدة للولايات المتحدة، ويُظهر أن عواقب هذه الحرب، على عكس الحسابات الأولية، قد استهدفت أغلى صناعة مستقبلية في العالم، متجاوزةً سوق الطاقة".

العقوبات، والحرب الاقتصادية، وضرورة إدارة الاستهلاك

وفي السياق نفسه؛ كتبت صحيفة إيران: "الهدف الواضح للولايات المتحدة من كل هذه العقوبات هو الاستسلام واحتلال إيران. هدفهم النهائي، بعد احتلال البلاد والاستسلام، هو تفكيك إيران. إنهم يتبعون نفس خطة "الشرق الأوسط الكبير" التي بدأوها قبل عقدين تقريبًا. سعى الأميركيون إلى تحويل المنطقة بأكملها، من حدود "إسرائيل" إلى المحيط الهندي، إلى دول صغيرة متناحرة؛ دول يختارون حكامها بأنفسهم. لأن الديمقراطية، في المنطق الأميركي، تعني طاعة الأوامر الأميركية. كما أن السلام والحرية، من وجهة نظرهم، يتعلقان بالحفاظ على أمن أميركا ومصالحها. لا تهدف العقوبات الاقتصادية الجديدة إلى أي شيء آخر غير ما فعلوه خلال الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضية. ومع ذلك، فإن النقطة المهمة هي أن هذه الإجراءات لها آثار نفسية ومكانية في بلادنا. هل قيمة الريال مقابل الدولار هي حقًا ما هي عليه الآن؟ إن ثروة أي أمة، وإنجازاتها، واستقرارها السياسي والاجتماعي، وتدفق الإنتاج الذي يُعزز الناتج القومي الإجمالي، كلها أمورٌ مرتبطة بقيمة عملتها الوطنية، ولكن ربما نكون الدولة الوحيدة التي لا ترتبط فيها قيمة عملتها الوطنية بثروتها وإنجازاتها. ففي الواقع، ومن خلال عملية نفسية، تُحدد جهاتٌ في دول أخرى سعر الدولار. وإذا تتبعنا هذه الجهات، فسنجد أن خيوطها تقودنا إلى نفس الجهات "الإسرائيلية" وأجهزة الاستخبارات الخارجية؛ نفس الجهات التي تسعى إلى ممارسة ضغط مضاعف على الشعب الإيراني. لذا، فإن السبيل الأمثل للتعامل مع هذا الوضع الجديد هو إدارته بحكمة. علينا إدارة الاستهلاك. فمن خلال إدارة الاستهلاك، ستختفي العديد من المطالب الزائفة. وبمجرد زوال هذه المطالب الزائفة والعاطفية، ستنخفض تقلبات السوق وعدم استقراره. في عام 2018، أعلن الأميركيون أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن السبيل الأمثل للتعامل مع إيران ليس عسكريًا أو إلكترونيًا، وأنهم اختاروا خيار الحرب الاقتصادية. وبالطبع، فقد اختبروا هذا الخيار. وبإجراءاتٍ مقترنة بعمليات نفسية، تمكنوا من خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 30٪ بين عشية وضحاها. قالوا إنه إذا كررنا هذا الأمر بضع مرات أخرى، ستنهار قيمة العملة الوطنية الإيرانية، وسيخرج الشعب إلى الشوارع للإطاحة بالحكومة.

والآن عادوا إلى الخيار نفسه، ويريدون استهداف شرعية النظام ومقبوليته. يجب أن نتحد جميعًا وندير استهلاكنا بحيث نتمكن من التحكم تلقائيًا في ارتفاع سعر الدولار بالموارد المتاحة وفي حدود قدراتنا الحالية، دون زيادة الطلب؛ لأن هذه مسألة نفسية لا أساس لها من الناحية الرياضية أو الهندسية أو الاقتصادية.

كانت العقوبات أهم أداة استخدموها لاستهداف مقبولية النظام. فعند فرض العقوبات، تُغلق قنوات الصرف والمعاملات الرسمية، وتُفتح قنوات فرعية. هذه القنوات الفرعية ملوثة أيضًا، وهناك احتمال للفساد فيها. إنهم يريدون إجراء المعاملات عبر هذه القنوات الفرعية الملوثة لتقويض شرعية الحكومة ومقبوليتها باتهامها بالفساد.

لا تقتصر أدوات العدو على الصواريخ والقنابل فحسب، بل يهدف إلى قلب نظام الحكم رأسًا على عقب. عندما يفشل الأميركيون في تحقيق أهدافهم الحربية، يُهين رئيس إيران شعبها وتاريخها وحضارتها. لذا، يسعون، عبر الحرب الاقتصادية، إلى زيادة الضغط على الشعب وتحريضه على الاحتجاج والانخراط في سلوكيات غير قانونية. صحيح أن هذه الأساليب جُرِّبت من قبل ولم تُجدِ نفعًا، ولكن مع يقظة الشعب وتدابير السلطات، لن يحققوا أهدافهم هذه المرة أيضًا".



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