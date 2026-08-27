كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أجرى مفاوضات مباشرة مع مسؤول كبير في حماس من وراء ظهر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها العسكري بن كسبيت: "أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حماس من وراء ظهر المؤسسة الأمنية، بواسطة رجل أعمال "إسرائيلي" من المقربين إليه. ولا يتعلق الأمر بأسلوب المفاوضات الذي كان متبعًا بين "إسرائيل" وحماس طوال السنوات – لا بواسطة المصريين، ولا بواسطة القطريين، ولا بواسطة أي جهة وسيطة. بل كانت اتصالات مباشرة تمامًا".

وأكد بن كسبيت أن "الأمر لا يتعلق بالمفاوضات التي أجراها نتنياهو في حينه مع يحيى السنوار، والتي أرسل السنوار في إطارها المذكرة الشهيرة «خُذ مخاطرة محسوبة» إلى مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وحتى تلك الاتصالات جرت عبر طرف ثالث (المصريون). أما هذه المرة، فالأمر يتعلق باتصال مباشر أجراه رجل أعمال أرسله نتنياهو، بتوجيه من رئيس مجلس الأمن القومي، وتحدث بصورة مباشرة مع المسؤول الكبير في حماس غازي حامد، في قطاع غزة. وأُجريت المحادثات عبر الهاتف واستمرت عدة أسابيع، فيما كان نتنياهو يحدد التوجيهات، ويوسي كوهين يصوغ الرسائل، ورجل الأعمال شلومو فوغل يجري المحادثات".

وتابع: "يدور الحديث عن اتصالات جرت خلال عملية "الجرف الصامد" (العدوان على قطاع غزة) في شهري تموز/ يوليو وآب/أغسطس 2014. وكان نتنياهو، الذي سعى إلى وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول للعملية، قد أرسل إلى مصر وفدًا أمنيًا ضم الجنرالات بولي مردخاي، ونمرود شيفر، وعاموس جلعاد، ورئيس "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي) يورام كوهين. وأجرى الوفد مفاوضات لوقف إطلاق النار بواسطة المصريين، مع ممثلي حماس وسائر الفصائل في القطاع.

أضاف بن كسبيت: "لكن المفاوضات لم تتقدم ولم يتحقق اختراق. وفي مرحلة معينة اكتشفت المؤسسة الأمنية، وسط ذهولها، أنه في الوقت الذي كان فيه الوفد يذهب ويعود من القاهرة، كانت هناك قناة سرية، خلفية، يديرها رئيس الحكومة مباشرة مع حماس، وليس بواسطة وسطاء. وتبين أن رجل الأعمال شلومو فوغل، المقرب من نتنياهو، هو الشخص الذي يدير الاتصالات مع غازي حامد، الذي كان آنذاك نائب وزير في حكومة حماس في القطاع".

وأشار إلى أن "كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية واجهوا نتنياهو وسألوه عن سبب ذلك. لكن نتنياهو نفى الأمر، وأمرهم باستدعاء فوغل ومطالبته بالتوقف. لكن اتضح لاحقًا أن فوغل كان يعمل بعلم المؤسسة وبصلاحية منها، من وراء ظهرها. في البداية حُذّر فوغل، لكن عندما واصل الاتصالات رغم التحذير، اتضح أنه كان يعمل بصلاحية وتفويض. ونتنياهو هو الذي كان يشغّله، ورئيس مجلس الأمن القومي، الذي كان آنذاك يوسي كوهين، كان يصوغ له الرسائل".

وختم بن كسبيت: "أصيب الناس بالذهول.. قال لي أحدهم. «كانت تلك سنة 2014، ولم يكن الوضع كما هو اليوم، حين أعلن نتنياهو منذ زمن طويل الحرب على المؤسسة بأكملها. هو الذي عيّننا جميعًا، وهو الذي أرسلنا لإدارة مفاوضات في القاهرة، وفي الوقت نفسه أدار مفاوضات مباشرة مع حماس من دون أن نعرف بذلك. وعندما وُوجه بذلك، أنكر الأمر. لكن عندما استُدعي شلومو فوغل وحُقّق معه بشأن ذلك، أثبت لنا أن كل شيء كان بصلاحية وتفويض. هذه حادثة مفصلية، ونوع من الكتابة التي كانت على الحائط منذ ذلك الحين، لكننا لم نرها»".

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