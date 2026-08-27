بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، نظمت بلدية الغبيري، ندوة فكرية بعنوان "الإمام موسى الصدر مشروع وطن ورسالة أمة"، في المركز الصحي الاجتماعي للبلدية شارك فيها الرئيس الأسبق لحزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ حسن المصري.

أدار الندوة الدكتور وسام ناصيف ياسين، وتحدث بقرادوني عن محور "الإمام موسى الصدر: مشروع وطن"، فيما تناول الشيخ المصري محور "أمّة في رجل".



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