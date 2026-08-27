انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية، صباح اليوم الخميس 27 آب/أغسطس 2026، في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة ثمانين شخصية من دول إسلامية مختلفة.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى 30 آب/أغسطس الجاري، تحت عنوان: "الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)"، وذلك في قاعة مؤتمرات القمة، حيث استُهلت فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويعقد المؤتمر بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، إلى جانب نحو نحو 600 ضيف من داخل البلاد وخارجها يمثلون 40 دولة، بينها العراق وباكستان وتركيا ولبنان وأفغانستان ودول الخليج.

وتتناول أعمال المؤتمر بحث وبيان خطاب التقريب والسلام والأمن واقتدار الأمة الإسلامية، من منظور أفكار الإمام الشهيد، في مجالات بناء الهوية والحوكمة والاقتصاد المقاوم، فضلًا عن دراسة التطورات المعاصرة في العالم الإسلامي.

وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر: مفهوم الوحدة والأمة والحضارة الإسلامية الحديثة في تعاليم الإمام الشهيد، ودور القواسم الإسلامية المشتركة في تشكيل هوية الأمة الواحدة، وتحديات وحدة الأمة في العصر المعاصر، ومكانة علماء العالم الإسلامي والمؤسسات الدينية في استدامة الهوية الإسلامية، ودور وحدة الأمة الإسلامية في تعزيز الاقتصاد المقاوم والتعاون الاقتصادي، وتعاليم الإمام الشهيد في ضمان السلام والأمن والقوة والعزة للأمة الإسلامية، والسياسة والحوكمة في الأمة الإسلامية، ودراسة الحرب والسلام في السيرة النبوية، والتوازن بين الدفاع والمصالحة، وقضيتي فلسطين ولبنان في فكر الإمام الشهيد.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر هذا العام عقد ملتقى الصحوة الإسلامية، ومشاركة الضيوف الأجانب في صلاة الجمعة، وإقامة مأدبة عشاء يستضيفها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، فضلًا عن تنظيم جلسة خاصة للندوات العلمية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، للمرة الأولى ضمن مؤتمر الوحدة الإسلامية، وتجديد الضيوف العهد مع القائد الشهيد آیة الله العظمی السید علي خامنئي (قده) في مدينة مشهد المقدسة.

ويستمر المؤتمر الذي يُعقد بصورة لا مركزية، حتى يوم الأحد 30 أغسطس/آب 2026، في كلٍّ من طهران ومدينتي قم ومشهد المقدستين، إلى جانب عقد أربع جلسات تخصصية في محافظات أذربايجان الغربية وكردستان وکلستان وخراسان الرضوية.

ومن المقرر أن يزور المشاركون في المؤتمر يوم غدٍ الجمعة مرقد الإمام الخميني الراحل، مؤسس الثورة الإسلامية، لتجديد العهد مع مبادئه وأهدافه.

ويتوجه ضيوف المؤتمر بعد غدٍ السبت إلى مدينة قم المقدسة، للمشاركة في ندوة تخصصية تُعقد في مكتب معهد الدراسات التقريبية.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر يوم الأحد في مدينة مشهد المقدسة.

وكانت قد انطلقت المؤتمرات الافتراضية يوم الاثنين 24 آب 2026، حيث قدّم مفكرون من داخل البلاد وخارجها مداخلاتهم حول المحاور الثمانية لمؤتمر هذا العام.

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