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فلسطين

اقتحامات واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية وسط اعتداءات استيطانية
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فلسطين

اقتحامات واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية وسط اعتداءات استيطانية

2026-08-27 10:46
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شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 27 آب 2026، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات وقرى في الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين وإطلاق نار وإصابات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها المستوطنون في مناطق متفرقة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بدر عصعوص عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة كفيرت جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت 3 شبان وهم: قصي معاذ شواهنة، عيسى خباص، وليد عاهد جردات، وداهمت عددًا من المنازل في البلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل وسط حملة مداهمات للمنازل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منتزه جمال عبد الناصر في المدينة، واحتجزت فتى في شارع عمّان خلال اقتحام المنطقة الشرقية، وداهمت عددًا من المنازل خلال اقتحام قرية زيتا جماعين جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب المدينة، وفي السياق ذاته، اقتحمت حافلات إضافية للمستوطنين المنطقة الشرقية في نابلس باتجاه مقام قبر يوسف.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة وداهمت عددًا من المنازل غالبيتها لأسرى محررين، كما داهمت أحد المنازل خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم.

وفي باقي المحافظات، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت، ومدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وبلدة طمون جنوب طوباس، وبلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وفي رام الله، وضع مستوطنون في تصعيد جديد بوابة حديدية على مدخل منزل الفلسطيني محمد العبيات في قرية أم صفا شمال غرب المدينة.

وتأتي هذه الانتهاكات في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ومليشيات مستوطنيه في الضفة، وسط دعوات لتصعيد المقاومة والمواجهة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي رام الله جنين
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