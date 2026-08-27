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إيران

قاليباف: العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين لا تحتاج إلى إذن أحد
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إيران

قاليباف: العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين لا تحتاج إلى إذن أحد

2026-08-27 11:10
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والممثل الخاص لإيران في الشؤون الصينية محمد باقر قاليباف، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، تقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب، ولا تحتاج إلى إذن أحد.
وكتب قاليباف في منشور له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، منوّهًا بموقف الصين الرسمي بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية ضد إيران: "إننا نرحب بالموقف المبدئي للصين في رفض العقوبات غير القانونية ضد إيران".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران: "إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين تقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين، ورؤية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب، وأن علاقة البلدين لا تحتاج إلى إذن أحد".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الصين محمد باقر قاليباف العقوبات الاقتصادية
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