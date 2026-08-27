تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس (27 آب/أغسطس 2026)، عدوانها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ322 على التوالي، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات الجوية والبرية.

هذا؛ وقد أفاد مراسل موقع العهد الإخباري بارتقاء شهيد ووقوع عدد من المصابين، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن إسماعيل محمد البريم بقصف خيمة، في مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة بإطلاق الرصاص تجاه خيام النازحين في خان يونس أيضًا. كذلك أفاد مصدر محلي بإصابة الطفل عبيدة قويدر برصاص قوات الاحتلال، في مخيم قطر شرق مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة بيت لاهيا، في شمال القطاع، فيما طال قصف مدفعي مكثف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة. وشنّ طيران الاحتلال صباحًا غارة جوية شمال القطاع؛ ما أسفر عن إصابة سيدة حامل بجراح بالغة.

في غضون ذلك؛ تواصل طائرات الاحتلال الاستطلاعية والتجسسية التحليق على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية لقطاع غزة.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 1304 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابا، إلى جانب تسجيل انتشال 814 شهيدًا.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 73,439 شهداء و174,447 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

الإحصائيات

إلى ذلك؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء و10 إصابات، فيما ارتقى شهيدان آخران متأثرين بإصابات جراء اعتداءات سابقة.

استنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد أسفرت الاعتداءات والخروقات الصهيونية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 1303 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 814 شهيدًا من تحت ركام المباني المدمرة.

بذلك؛ ترتفع الحصيلة التراكمية لعدد الشهداء، منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73438 شهيدًا، والمصابين إلى174447 مصابًا.

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