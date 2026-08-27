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جمعية اللجان الأهلية في طرابلس تنتقد زيارة السفير الأميركي إلى دار الفتوى
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خاص العهد

جمعية اللجان الأهلية في طرابلس تنتقد زيارة السفير الأميركي إلى دار الفتوى

2026-08-27 13:27
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استنكرت جمعية اللجان الأهلية في طرابلس تصريحات السفير الأميركي ميشال عيسى من دار الفتوى. وأعرب رئيس الجمعية الأستاذ سمير الحاج، في تصريح لموقع "العهد" الإخباري، عن استنكار اللجان الأهلية لهذه الزيارة، وما رافقها من تصريحات تسيئ للبنان وسيادته واللبنانيين.

كما شدد الحاج على أن موقف أهل طرابلس يرفض رفضًا تامًا السياسة الأميركية المؤيدة للعدو "الإسرائيلي"، في ما يقوم به من هدم للبيوت وقصف الآمنين في قرى جنوب لبنان بالسلاح الأميركي، ويرفض الاعتداءات والجرائم الوحشية اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في جنوب لبنان وعلى كامل أرض فلسطين وسورية. 

كذلك، أدان الحاج تصريح السفير الأميركي ميشال عيسى من دار الفتوى الذي ساوى فيه بين الضحية والجلاد. ورأى أنه على السفير الأميركي أن يكون أكثر عدلًا، مشيرًا إلى "دماء الشهداء التي أرقيت جراء العدوان الصهيوني الأميركي، في جنوب لبنان، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي العديد من المناطق التي استهدفها العدو الصهيوني في وطننا".

وختم الحاج مؤكدًا أن دماء الشهداء والتضحيات التي قدّمها المجاهدون في لبنان لن تذهب هدرًا، وكل التصريحات غير المحقة لن تمثل إلا أصحابها.

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس دار الفتوى السفير الأميركي
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