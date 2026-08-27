أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع. أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.

يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة قد تفوق قدرة المجتمعات على التكيف معه، حاملاً فرصًا غير مسبوقة إلى جانب تحولات عميقة في العمل والتعليم والأمن والعلاقات الإنسانية.

التحدي الحقيقي لم يعد في حدود ما تستطيع الآلة فعله، بل في قدرتنا على توجيه هذا التحول بما يحافظ على مكانة الإنسان في المستقبل.



خلال سنوات قليلة، انتقل الذكاء الاصطناعي من تقنية متخصصة إلى أداة يستخدمها الملايين في الكتابة والتحليل والبرمجة والتعلّم. وما نشهده قد لا يكون مجرد موجة تقنية جديدة، بل تحولًا أعمق في العلاقة بين الإنسان والعمل والمعرفة.

المشكلة ليست فقط في ازدياد قدرات الآلات، بل في سرعة تطورها. لذلك ربما لم يعد السؤال الأهم: إلى أي مدى سيصبح الذكاء الاصطناعي ذكيًا؟ بل: هل تستطيع المجتمعات البشرية التكيف بالسرعة نفسها؟

هذا القلق يطرحه بيل غيتس في مقاله الحديث The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical. فرغم تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم والبحث العلمي، فإنه يرى أن الانتقال إلى هذا العصر قد يكون شديد الاضطراب، وأن الاستعداد له يجب أن يبدأ قبل أن تصبح آثاره واسعة النطاق.

لماذا يبدو هذا التحول مختلفًا؟

احتاجت الثورات التقنية السابقة إلى سنوات طويلة حتى تنتشر داخل المؤسسات. أما الذكاء الاصطناعي فيعمل فوق البنية الرقمية الموجودة أصلًا، ويتعامل معنا باللغة الطبيعية؛ فلا يحتاج الموظف إلى تعلم البرمجة كي يستخدمه.

كما أن الحكم على مستقبله من خلال أخطائه الحالية قد يكون مضللًا. السؤال الأهم ليس: هل يخطئ اليوم؟ بل: ما سرعة انخفاض هذه الأخطاء؟ وماذا سيحدث عندما تصبح موثوقيته كافية لتنفيذ مهام كاملة دون إشراف بشري مستمر؟

عندها لن نتحدث فقط عن أداة تساعد الموظف، بل عن تقنية تستطيع تنفيذ جزء متزايد من وظيفته.

العمل: التحدي هو سرعة التغيير

اعتدنا أن التكنولوجيا تلغي وظائف وتخلق أخرى. لكن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل القوة الجسدية فقط، بل يدخل اليوم في العمل المعرفي نفسه: البرمجة، وخدمة العملاء، وتحليل البيانات وبعض الأعمال القانونية والمالية.

هذا لا يعني اختفاء ملايين الوظائف غدًا، لكن المشكلة تكمن في سرعة الانتقال. فإذا حدث تغير واسع خلال عقد بدل عدة عقود، فقد تجد أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل صعوبة في مواكبته.

وقد يكون الشباب الأكثر تأثرًا. فالوظائف المبتدئة ليست مصدر دخل فقط، بل المكان الذي يحول فيه الخريج معرفته إلى خبرة. فإذا تولى الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا منها، يظهر سؤال مهم: كيف سيكتسب الجيل الجديد الخبرة إذا بدأت تختفي الوظائف التي كانت تصنع هذه الخبرة؟

هل كل ما يمكن أتمتته يجب أن نؤتمته؟

العمل ليس مجرد دخل؛ فهو يمنح الإنسان أيضًا العلاقات الاجتماعية والشعور بالإنجاز والاستقلالية. لذلك لا يمكن قياس آثار الأتمتة بمعدلات البطالة وحدها.

وقد نصل إلى مرحلة تستطيع فيها الآلة أداء بعض الوظائف بكفاءة، ومع ذلك نقرر إبقاءها للبشر. قد يستطيع نظام ذكي مثلًا إبلاغ مريض بتشخيص خطير بوضوح ودقة، لكن هل ينبغي أن نترك له هذه المهمة؟

هناك فرق بين ما يمكن أتمتته وما ينبغي أتمتته. ففي الطب والتعليم ورعاية المسنين والصحة النفسية، تظل الثقة والتعاطف والعلاقة الإنسانية قيمًا لا تقاس بالكفاءة وحدها.

قوة أكبر... ومخاطر أكبر

الذكاء الاصطناعي لا يقدم المعلومات فقط، بل يستطيع تحليلها وتحويلها إلى خطوات عملية. وهذه قدرة مفيدة للباحث والطبيب والمهندس، لكنها متاحة أيضًا للمحتال والمخترق ومن يريد نشر التضليل.

قد تصبح عمليات الاحتيال والتزييف العميق والهجمات السيبرانية أكثر إقناعًا وأسهل تنفيذًا. والنظام القادر على اكتشاف ثغرة برمجية لإصلاحها يمكن، من حيث المبدأ، استخدام قدراته لاستغلالها.

وهذه إحدى المعضلات الأساسية لهذه التكنولوجيا: القدرة نفسها قد تكون مفيدة وخطيرة في الوقت ذاته.

الأطفال أمام تجربة اجتماعية جديدة

تختلف العلاقة مع الذكاء الاصطناعي عن استخدام محرك بحث. فهو يتحاور مع المستخدم ويتذكر السياق ويتكيف معه، ومع تطور الرفقاء الاصطناعيين AI Companions قد تصبح العلاقة أكثر شخصية وعاطفية.

وهذا مهم خصوصًا للأطفال والمراهقين. فالعلاقات البشرية تتضمن الاختلاف والرفض والتفاوض والصبر، وهذه الاحتكاكات جزء من بناء المهارات الاجتماعية. أما الرفيق الاصطناعي فيمكن تصميمه ليكون متاحًا ومتفهّمًا وموافقًا باستمرار.

الأبحاث حول الآثار طويلة المدى لهذه العلاقات ما تزال محدودة، ولذلك لا يمكن إصدار أحكام نهائية. لكن محدودية الأدلة لا تعني تجاهل المسألة حتى تظهر المشكلات بعد سنوات.

والتعليم أمام المفارقة نفسها

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح الطالب معلّمًا افتراضيًا يشرح المفهوم بطرق مختلفة ويقدم أمثلة تناسب مستواه. لكنه يستطيع أيضًا حل الواجب وكتابة التقرير قبل أن يحاول الطالب التفكير.

لذلك يجب التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي للتعلّم واستخدامه لتجنب التعلّم.

جزء مهم من التعلم يحدث عندما يحاول الطالب ويخطئ ويعيد التفكير. فإذا قدمت الآلة الإجابة فورًا، فقد نحصل على إجابات أفضل ولكن على متعلمين أضعف. أما إذا استُخدمت للتوجيه والشرح وطرح الأسئلة، فقد تصبح واحدة من أقوى الأدوات التعليمية المتاحة.

الصورة ليست قاتمة

هذه المخاطر لا تعني أن الذكاء الاصطناعي تقنية ينبغي مقاومتها. إمكاناته في الطب والتعليم والبحث العلمي والزراعة والإدارة العامة هائلة، ويمكنه إتاحة خدمات وخبرات كانت سابقًا حكرًا على المؤسسات أو الدول الأكثر ثراءً.

لكن التكنولوجيا نفسها قد توسع الفجوة بين من يستطيع الاستفادة منها ومن لا يستطيع.

وهنا تبدأ مسؤولية المجتمع.

المستقبل لا يمكن أن تحدده شركات الذكاء الاصطناعي وحدها

الشركات تستطيع تحسين نماذجها، لكنها لا تستطيع وحدها الإجابة عن أسئلة مثل: كيف نعيد تأهيل من تتغير وظائفهم؟ كيف نحمي الأطفال؟ من يتحمل مسؤولية أخطاء الأنظمة؟ وكيف نمنع تركز الثروة والقوة؟

هذه ليست مسائل تقنية فقط، بل قضايا اقتصادية وقانونية وتربوية وأخلاقية. ولذلك نحتاج إلى سياسات ومؤسسات تتطور بالتوازي مع التكنولوجيا، وإلى إعادة التفكير في التعليم والتدريب والحماية الاجتماعية وربما حتى النظم الضريبية إذا أصبحت نسبة متزايدة من الإنتاج تعتمد على الآلات.

يمكن الاختلاف حول الحلول، لكن السؤال الأساسي يبقى: ماذا نريد نحن أن نفعل عندما تصبح الآلة قادرة على فعل المزيد؟

التكنولوجيا تتطور... أما المستقبل فنحن من نصنعه

لسنا مضطرين إلى الاختيار بين التفاؤل بالذكاء الاصطناعي والخوف منه. يمكن أن يحسن حياة البشر بصورة هائلة، وفي الوقت نفسه يسبب اضطرابات حقيقية في العمل والأمن والتعليم والعلاقات الإنسانية.

المشكلة تبدأ عندما نفترض أن التقدم التقني سيؤدي تلقائيًا إلى تقدم اجتماعي.

فالتكنولوجيا تزيد ما يستطيع البشر فعله، لكنها لا تقرر كيف ستتوزع فوائدها، ولا من سيتحمل مخاطرها، ولا أين ينبغي أن نضع حدود استخدامها. هذه قرارات بشرية.

لذلك فإن الوقت المناسب للاستعداد لعواقب الذكاء الاصطناعي ليس بعد وقوعها، بل عندما تصبح إمكانية وقوعها واضحة بما يكفي. فالذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة، والسؤال لم يعد فقط إلى أين ستصل الآلة، بل:

هل سنتعلم نحن، كمجتمعات، كيف نتقدم معها دون أن نترك الإنسان خلفها؟





https://www.gatesnotes.com/a-turbulent-ai-era-and-critical-choices-to-make

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