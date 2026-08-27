التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان أهم القضايا الإقليمية والثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وكان عراقجي قد التقى برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ظهر اليوم الخميس بـ 27 آب 2026، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحث معه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أشار أمس إلى هذه الزيارة، مبيّنًا انها تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وقطر بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأشار بقائي إلى المساعي الحميدة التي بذلتها قطر خلال الأشهر الأخيرة للمساعدة على منع تصعيد التوتر في المنطقة عقب العدوان العسكري الصهيو-أميركي على إيران، موضحًا أن رئيس الوزراء القطري سيبحث خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين مواصلة الجهود والمبادرات الوساطية التي تبذلها قطر، إلى جانب آخر التطورات في المنطقة.

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