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عين على العدو

تحذير من رئيس أركان جيش الاحتلال: أزمة الميزانية تهدد الجاهزية العسكرية 
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عين على العدو

تحذير من رئيس أركان جيش الاحتلال: أزمة الميزانية تهدد الجاهزية العسكرية 

2026-08-27 15:42
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وجّه رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زامير تحذيرًا شديدًا إلى المستوى السياسي، على خلفية تصرّف وزارة المالية التي امتنعت عن تحويل الميزانيات التي تم تحديدها لتشغيل الجيش "الإسرائيلي" وبناء قوته، بحسب صحيفة "معاريف".

وقالت الصحيفة، إن رئيس الأركان أعلن أنه يعتزم نقل قيادة فرقة عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية، لتعمل إلى جانب فرقة "يهودا والسامرة" خلال فترة الأعياد والانتخابات. 

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان قوله: "تواجهنا تحديات عديدة. نحن نُعدّ خططًا قتالية في جميع الساحات، من إيران ولبنان وصولًا إلى غزة، ونحن في حالة تأهب عالية في مواجهة احتمالات التصعيد على عدة جبهات. ونظرًا إلى التوتر في الضفة الغربية واقتراب فترة الأعياد، أوجّه برفع حالة تأهب قيادة فرقة نظامية إضافية لتعزيز حجم القوات في المنطقة. وإلى جانب ذلك، يجب الاستعداد للتفعيل الفوري للوحدات والكتائب لتعزيز القوات في المنطقة".

وتابع: "مع الأسف، نجد أنفسنا في هذه الأيام أيضًا في معركة حول الميزانية. ففي الوقت الذي يكون الجيش "الإسرائيلي" وعناصره في حالة استنفار على جميع الجبهات، علينا أن نتعامل مع "خزينة فارغة"، مثل هذا الوضع يضرّ بجاهزية الجيش "الإسرائيلي".
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي
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