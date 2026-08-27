أقام حزب الله، في مجمّع سيد الشهداء عليه السلام في حارة صيدا، حفلًا بمناسبة مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، ضمن اللقاء السنوي الوحدوي بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، وذلك بعنوان "الوحدة الإسلامية روح المواجهة أمام الاستكبار العالمي"، حضره عدد كبير من علماء الدين.

وألقى مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله، السيد علي عز الدين فحص كلمة قال فيها: "إنّ العدو الصهيوني يعمل على تطبيق نموذج غزة في لبنان، من تفجير وغارات وتدمير وتهجير. أمّا في الداخل فتُشَنُّ حرب تشويه من ورائها أميركا و"إسرائيل"، لِيحمّلوا المقاومة ثمن ما يفعله العدو، لأنّهم لا يجرؤون أنْ يقولوا للأميركي: أنت منحاز، ونحن لا نستطيع أنْ نكمل معك بالطريقة التي تُدار بها المفاوضات ويُدار بها الوضع السياسي".

وتابع قوله: "على الرغم ممّا جرى والتضحيات التي قُدّمت، تبقى المقاومة الحل الوحيد لكبح جماح هذا العدو ومواجهة ما يقوم به". كما أكّد أنّ "الجمهورية الإسلامية (الإيرانية) دولة قوية ومقتدرة وستبقى العمود الفقري الأساسي".

وألقى رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"، الشيخ ماهر حمود، كلمة فقال: "بالأمس، التقيتُ سعادة السفير الإيراني في لبنان (محمد رضا شيباني) وهنّأتُه بتلك الصفعة التي وُجِّهت لوزير القوات (يوسف رجي) والسفير الأميركي (ميشال عيسى)، من خلال تمديد الأمن العام (لإقامة شيباني)"، مضيفًا: "الكثرة ليست هي التي تحقّق النصر، والمطلوب هو مضاعفة الجهود مع كل الوعي لمواجهة خطر ما يحدث".

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء "تجمّع العلماء المسلمين"، الشيخ غازي حنينة، في كلمته: "حققنا إنجازات عظيمة، كنا نبكي بكاء مرًّا منذ 100 عام لتحقيقها، لنراها، ولنشاهدها، ولنعيشها. لقد هزمنا أميركا".

وذكَر الشيخ حنينة أنّه "عندما كان البعض يستمع لما يقوله السيد (الشهيد علي) الخامنئي، بأنّه يجب على أميركا أنْ تخرج من المنطقة، كان البعض يعتقد أنّ ذلك مجرّد شعارات تُطلَق، لكنّنا انتصرنا وهزمنا أميركا".

أما رئيس "مجلس علماء فلسطين"، الشيخ حسين قاسم، فقال: "لا يمكن لعدو يخاف من طائرة ورقية أنْ يرعب مليار مسلم"، متسائلًا في الوقت نفسه: "كيف يهنأ مسلم بالطعام والشراب بينما أهل غزة يتضوَّرون جوعًا وينامون في العراء، وأهل جنوب لبنان يتألمون من التصعيد "الإسرائيلي" اليومي؟".

كذلك، تحدث في الحفل كل من رئيس الهيئة الاستشارية لـ"منتدى الوعي الإسلامي" الشيخ سعيد القاسم، ونائب رئيس "رابطة العروة الوثقى" الشيخ فادي ماضي.

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