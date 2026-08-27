صعّد العدو الصهيوني، الخميس 27 آب/أغسطس 2026، اعتداءاته على الجنوب، عبر الغارات التي شنَّها طيرانه الحربي والمُسيَّر، وقصفه المدفعي على بلدات عدَّة وتفجيره منازل المواطنين، إلى جانب توغّلات دباباته وآلياته في عدد من المناطق الجنوبية.

فقد اخترق الطيران الحربي للعدو الأجواء اللبنانية وحلّق على عُلُو منخفض فوق الجنوب، حيث شن سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا، وأسفرت إحدى الغارات على بلدة عرب صاليم عن ارتقاء مواطنة شهيدة وإصابة 6 آخرين بجراح من بينهم طفلة وسيدة ومسنّان، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

كذلك، اخترق طيران العدو المُسيَّر الأجواء اللبنانية محلّقًا على عُلُو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف العدو بقصف مدفعي متكرّر بلدة المنصوري وأطلق على أطرافها مواد متفجّرة وحارقة، وتزامن القصف في الصباح على البلدة مع تنفيذ العدو عملية تجريف في المنصوري وبلدة بيوت السيّاد.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات رشاف وزوطر الشرقية والقنطرة وميفدون، واستهدفت القصف المدفعي أيضًا منطقة وادي الحجير لجهة بلدة الغندورية، فيما أصابت قذيفة مدفعية بلدة الخيام.



في غضون ذلك، أغارت مُسيَّرة معادية على منطقة المدينة الصناعية في بلدة كفر رمان، في حين أغارت مسيّرة معادية أخرى على بلدة النبطية الفوقا، في وقت ألقت محلّقات معادية قنابل صوتية على كل من المنصوري وعلى محيط دوحة كفر رمان، وعلى وادي العزّية عند أطراف بلدة الحنية.

ونفّذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة ميس الجبل، ونفّذ أيضًا تفجيرات في منطقة الدبش عند الأطراف الغربية للبلدة نفسها.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام": إنّ "قوة معادية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية توغّلت في الأطراف الغربية لميس الجبل عند منطقة الدبش، بالتزامن مع قصف مدفعي وحرق منازل وجرف خيم زراعية، وبالتزامن أيضًا مع وصول شاحنة محمَّلة بالمواد المتفجّرة تمهيدًا لتنفيذ عملية تفجير في المنطقة".

وفي السياق نفسه، ذكَرت الوكالة أن "قوات العدو مشَّطت المنطقة الواقعة بين مشاع بلدتَيْ المنصوري ومجدل زون في وادي حسن في جنوب شرق صور بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط تحليق للمسيّرات المعادية في الأجواء".

وسبق ذلك اندلاع حريق في المنطقة الواقعة بين بلدتَيْ كونين وعيناثا جرّاء إطلاق مدفعية العدو قذيفة على المكان. وقد نفّذ جيش العدو عملية تمشيط واسعة نحو أطراف بلدة حاريص لجهة بلدة حداثا استهدفت المنازل وقاطنيها، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وصباحًا، توغّلت دبابتان معاديتان من نوع "ميركافا" وعدد من آليات جيش العدو في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، تزامنًا مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وكان العدو قد بدأ اعتداءاته على الجنوب، الخميس، بغارة شنّها طيرانه الحربي على مرتفع علي الطاهر.

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