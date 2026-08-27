كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي "اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الأساسي للاستقرار في الجنوب

لبنان

شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
لبنان

شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 

2026-08-27 19:49
العدو يصعد اعتداءاته على الجنوب: غارات وقصف مدفعي وتفجيرات وتوغّلات
101

صعّد العدو الصهيوني، الخميس 27 آب/أغسطس 2026، اعتداءاته على الجنوب، عبر الغارات التي شنَّها طيرانه الحربي والمُسيَّر، وقصفه المدفعي على بلدات عدَّة وتفجيره منازل المواطنين، إلى جانب توغّلات دباباته وآلياته في عدد من المناطق الجنوبية.

فقد اخترق الطيران الحربي للعدو الأجواء اللبنانية وحلّق على عُلُو منخفض فوق الجنوب، حيث شن سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا، وأسفرت إحدى الغارات على بلدة عرب صاليم عن ارتقاء مواطنة شهيدة وإصابة 6 آخرين بجراح من بينهم طفلة وسيدة ومسنّان، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

كذلك، اخترق طيران العدو المُسيَّر الأجواء اللبنانية محلّقًا على عُلُو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. 

واستهدف العدو بقصف مدفعي متكرّر بلدة المنصوري وأطلق على أطرافها مواد متفجّرة وحارقة، وتزامن القصف في الصباح على البلدة مع تنفيذ العدو عملية تجريف في المنصوري وبلدة بيوت السيّاد.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات رشاف وزوطر الشرقية والقنطرة وميفدون، واستهدفت القصف المدفعي أيضًا منطقة وادي الحجير لجهة بلدة الغندورية، فيما أصابت قذيفة مدفعية بلدة الخيام.
 
في غضون ذلك، أغارت مُسيَّرة معادية على منطقة المدينة الصناعية في بلدة كفر رمان، في حين أغارت مسيّرة معادية أخرى على بلدة النبطية الفوقا، في وقت ألقت محلّقات معادية قنابل صوتية على كل من المنصوري وعلى محيط دوحة كفر رمان، وعلى وادي العزّية عند أطراف بلدة الحنية.

ونفّذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة ميس الجبل، ونفّذ أيضًا تفجيرات في منطقة الدبش عند الأطراف الغربية للبلدة نفسها.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام": إنّ "قوة معادية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية توغّلت في الأطراف الغربية لميس الجبل عند منطقة الدبش، بالتزامن مع قصف مدفعي وحرق منازل وجرف خيم زراعية، وبالتزامن أيضًا مع وصول شاحنة محمَّلة بالمواد المتفجّرة تمهيدًا لتنفيذ عملية تفجير في المنطقة".

وفي السياق نفسه، ذكَرت الوكالة أن "قوات العدو مشَّطت المنطقة الواقعة بين مشاع بلدتَيْ المنصوري ومجدل زون في وادي حسن في جنوب شرق صور بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط تحليق للمسيّرات المعادية في الأجواء".

وسبق ذلك اندلاع حريق في المنطقة الواقعة بين بلدتَيْ كونين وعيناثا جرّاء إطلاق مدفعية العدو قذيفة على المكان. وقد نفّذ جيش العدو عملية تمشيط واسعة نحو أطراف بلدة حاريص لجهة بلدة حداثا استهدفت المنازل وقاطنيها، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام". 

وصباحًا، توغّلت دبابتان معاديتان من نوع "ميركافا" وعدد من آليات جيش العدو في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، تزامنًا مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وكان العدو قد بدأ اعتداءاته على الجنوب، الخميس، بغارة شنّها طيرانه الحربي على مرتفع علي الطاهر.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الأساسي للاستقرار في الجنوب
لبنان منذ دقيقتين
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يُحيِي ذكرى المولد النبوي الشريف بلقاء علمائي وحدوي في صيدا
حزب الله يُحيِي ذكرى المولد النبوي الشريف بلقاء علمائي وحدوي في صيدا
لبنان منذ ساعتين
شري في ذكرى رحيل الحص: لبنان بأمس الحاجة إلى أمثاله 
شري في ذكرى رحيل الحص: لبنان بأمس الحاجة إلى أمثاله 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
لبنان منذ ساعتين
مبادرة من مكتب السيد السيستاني في لبنان لإعانة الأيتام المتضرّرين من العدوان الصهيوني
مبادرة من مكتب السيد السيستاني في لبنان لإعانة الأيتام المتضرّرين من العدوان الصهيوني
لبنان منذ يوم
"إسرائيل" تحوّل اتفاق الإطار إلى غطاء للعدوان.. ماذا تنتظر السلطة؟
خاص العهد منذ يومين
عز الدين: السلطة فقدت أهليتها للحكم وخيارنا مواجهة العدو
عز الدين: السلطة فقدت أهليتها للحكم وخيارنا مواجهة العدو
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة