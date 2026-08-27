أكّدت "​اليونيفيل"، في بيان، أنّ "​القرار 1701​ لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في ​جنوب لبنان​، وأنّ المبادىء التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائيّة، انسحاب القوّات "الإسرائيليّة" من الأراضي اللّبنانيّة، وبسط سلطة ​الدولة اللبنانية​ على كامل أراضيها".

وأشارت إلى أنّ "دور اليونيفيل يتمثّل في دعم الجانبين، لبنان و"إسرائيل"، في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطوّرات على الأرض، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم ​الجيش اللبناني​ والمجتمعات المحليّة"، وفق تعبيرها.

وشدّدت على أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "الهدف على المدى الطويل واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامَين، بما يتيح للمدنيّين العودة بأمان إلى منازلهم".

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