كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي الشيخ غبريس في أسبوع الوحدة: الأيدي موحدة لنقاتل عدونا حتى لو استطعنا بأظافرنا

لبنان

🎧 إستمع للمقال
لبنان

"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الأساسي للاستقرار في الجنوب

2026-08-27 22:03
87

أكّدت "​اليونيفيل"، في بيان، أنّ "​القرار 1701​ لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في ​جنوب لبنان​، وأنّ المبادىء التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائيّة، انسحاب القوّات "الإسرائيليّة" من الأراضي اللّبنانيّة، وبسط سلطة ​الدولة اللبنانية​ على كامل أراضيها".

وأشارت إلى أنّ "دور اليونيفيل يتمثّل في دعم الجانبين، لبنان و"إسرائيل"، في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطوّرات على الأرض، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم ​الجيش اللبناني​ والمجتمعات المحليّة"، وفق تعبيرها.

وشدّدت على أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "الهدف على المدى الطويل واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامَين، بما يتيح للمدنيّين العودة بأمان إلى منازلهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اليونيفيل وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
بري في رسالة إلى مؤتمر الوحدة الأسلامية بطهران: إيران تدفع ثمن تمسكها ببوصلة الوحدة
بري في رسالة إلى مؤتمر الوحدة الأسلامية بطهران: إيران تدفع ثمن تمسكها ببوصلة الوحدة
لبنان منذ ساعة
بعلبك تحتضن لقاءً وحدويًا موسعًا: المقاومة والجيش ضمانة لبنان وسيادته
بعلبك تحتضن لقاءً وحدويًا موسعًا: المقاومة والجيش ضمانة لبنان وسيادته
لبنان منذ ساعة
"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الأساسي للاستقرار في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
شهيدة و6 جرحى جرّاء غارة لطيران العدو الحربي على عرب صاليم 
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
اللواء رضائي: قضية مضيق هرمز مرتبطة بانتهاء الحروب في كل المنطقة
اللواء رضائي: قضية مضيق هرمز مرتبطة بانتهاء الحروب في كل المنطقة
إيران منذ 23 دقيقة
"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الأساسي للاستقرار في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
مشروع البديل يتهاوى: معارضو المقاومة يتقاتلون
مشروع البديل يتهاوى: معارضو المقاومة يتقاتلون
مقالات منذ 6 ساعات
تحذير من رئيس أركان جيش الاحتلال: أزمة الميزانية تهدد الجاهزية العسكرية 
تحذير من رئيس أركان جيش الاحتلال: أزمة الميزانية تهدد الجاهزية العسكرية 
عين على العدو منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة