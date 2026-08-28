أظهرت نتائج استطلاع حديث نشره موقع "زْمان إسرائيل" العبري اليوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026، أن حزب «عمخا يسرائيل» بقيادة العميد (احتياط) عوفر فينتر حصل على 6 مقاعد، على حساب حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، الذي يهبط إلى ما دون نسبة الحسم بعد أسابيع طويلة نجح خلالها في تجاوزها.

ولا يزال «الصهيونية الدينية» قريبًا من نسبة الحسم، مع حصوله على 2.8% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه يوسي تاتيكا، وهو مستشار سياسي ومالك «تاتيكا للأبحاث والإعلام»، بالتعاون مع لوحة Adgenda بإدارة روعي شيندلر.

ووفقًا للاستطلاع تحصل "كتلة التغيير" على 58 مقعدًا، مقابل 45 مقعدًا لأحزاب الائتلاف (ليكود). إلا أنه بما أن فينتر أعلن أن حزبه ينتمي إلى كتلة اليمين، فإن كتلة الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تبلغ 51 مقعدًا. ومعنى ذلك أنه لا يوجد أي تغيير في حجم الكتلتين حتى بعد دخول فينتر إلى السباق.

وبناءً على إجابة المستطلَعين عن سؤال: لأي حزب ستصوّت/ين لو أجريت الانتخابات اليوم؟ جاءت النتائج على الشكل التالي:

"يشار" برئاسة غادي أيزنكوت 26 مقعدًا، "الليكود" 22 مقعدًا، "بياحَد" برئاسة بينيت 14 مقعدًا، "إسرائيل بيتنا" 10 مقاعد، "شاس" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، "الديمقراطيون" 8 مقاعد، "حداش-تعال-بلد" 6 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 6 مقاعد، "عمخا يسرائيل" برئاسة فينتر 6 مقاعد، "راعَم" 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 0 (2.8%)، "بيت صهيوني" مع هندل وتروبر 0 (2.4%)، "أزرق أبيض" 0 (1.4%)، و"وحدة" مع أردان وإدلشتاين 0 (0.8%).

ويواصل حزب «يشار» برئاسة غادي أيزنكوت تعزيز قوته، ويرتفع هذا الأسبوع إلى 26 مقعدًا، لكن "كتلة التغيير" تبقى مستقرة عند 58 مقعدًا، إلى جانب 5 مقاعد لحزب "راعَم" و6 مقاعد لـ"حداش-تعال-بلد". أما أحزاب "الكتلة الثالثة" ("البيت الصهيوني" و"الاحتياطيون"، و"أزرق أبيض" و"وحدة") فتواصل التراجع بعيدًا عن نسبة الحسم.

وبذلك تصبح خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم على الشكل التالي: "الائتلاف" 45 مقعدًا، "كتلة التغيير" 58 مقعدًا، "راعم" 5 مقاعد، "حداش-تعال-بلد" 6 مقاعد، و"عمخا يسرائيل" 6 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع : مؤيدو نتنياهو 51، ومعارضوه 69.

وعلى خلفية دخول فينتر إلى السباق، سُئل المشاركون هذا الأسبوع أيضًا عن تأثير خوض "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" الانتخابات بقائمة مشتركة. وفي هذه الحالة، تحصل القائمة المشتركة للحزبين على 8 مقاعد، ما من شأنه أن يعزز كتلة مؤيدي نتنياهو بمقعدين ويرفعها إلى 53 مقعدًا إجمالًا.

لأي حزب ستصوّت/ين لو أجريت الانتخابات اليوم؟ سيناريو التحالفات:

"يشار" برئاسة أيزنكوت 25 مقعدًا، "الليكود" 22 مقعدًا، "بياحَد" برئاسة بينيت 14 مقعدًا، "إسرائيل بيتنا" 10 مقاعد، "شاس" 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت" + "الصهيونية الدينية" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، "الديمقراطيون" 7 مقاعد، "حداش-تعال-بلد" 6 مقاعد، "عمخا يسرائيل" برئاسة فينتر 6 مقاعد، "راعَم" 5 مقاعد، "بيت صهيوني" مع هندل وتروبر 0 (2.4%)، "أزرق أبيض" 0 (1.4%)، و"وحدة" مع أردان وإدلشتاين 0 (1.0%).

وأوضح موقع "زْمان إسرائيل"، أن الاستطلاع أجري يومي 26 و27 آب/أغسطس 2026، وشارك فيه 500 مستجيب من اليهود والعرب. ويبلغ الحد الأقصى لخطأ المعاينة 4.4%. وقد جرى تقسيم نتائج الاستطلاع وفقًا للفئات العمرية والدين والجنس ومنطقة السكن في "إسرائيل" (الأراضي المحتلة عام 1948).

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