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إيران

إيران تعرب عن تعاطفها مع نيبال في أعقاب كارثة الفيضانات
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إيران

إيران تعرب عن تعاطفها مع نيبال في أعقاب كارثة الفيضانات

2026-08-28 12:07
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أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعاطفها مع حكومة وشعب نيبال في أعقاب كارثة الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي اجتاحت أجزاء البلاد، وأدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والمفقودين، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنازل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح صحفي له اليوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026، تمنى فيه الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الشرطة النيبالية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 500 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن المفقودين بالقرب من الحدود النيبالية الصينية.

وأوضح مصدر في الشرطة أنه تم إنقاذ مئات الأشخاص، بينما يتلقى العشرات العلاجات الطبية الضرورية بالعاصمة كاتماندو، مشيرًا إلى أن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين على جانبي الحدود جراء هذه الكارثة الطبيعية التي وقعت الأربعاء.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكوارث الطبيعية فيضان
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